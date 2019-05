Análise: desperdício de chances custou caro ao Ceará contra o Cruzeiro

Depois de estrear com vitória e liderar a Série A do Campeonato Brasileiro ao golear o CSA, por 4 a 0, na Arena Castelão, o Ceará tinha ontem um grande desafio pela 2ª rodada, ao encarar, fora de casa, o Cruzeiro, no Mineirão. E atuando fora de casa contra um favorito ao título, o Alvinegro mostrou muita personalidade, jogou bem compactado e organizado, mas acabou derrotado por 1 a 0, gol de Thiago Neves.

A derrota alvinegra se explica por dois fatores que se combinam: o Vovô desperdiçou pelo menos três chances claras de gol, sendo uma delas um pênalti, perdido por Ricardo Bueno ainda no 1º tempo (marcado com o auxílio do VAR), todas elas parando em um goleiro inspirado: Fábio.

O camisa 1 do Cruzeiro foi a diferença da partida – as defesas no fim do jogo em lances de Ricardo Bueno e Bergson foram difíceis de acreditar, tanto é que a torcida celeste que compareceu ao Mineirão, aplaudiu bastante o goleiro, que é uma legenda do clube. Reconhecimento ao goleiro, mas ao mesmo tempo admitindo a importância dele para o resultado, com o Vozão dando trabalho ao Cruzeiro.

Para a torcida alvinegra, fica o alento de uma atuação segura defensivamente – Tiago Alves e Luiz Otávio foram notáveis, anulando o artilheiro Fred e sendo impecáveis no posicionamento e rebatidas de bola – com raros erros defensivos e um time bem compactado pelo técnico Enderson Moreira.

Embora a equipe ainda peque em uma chegada rápida ao ataque – Bergson e Matheus Gonçalves são peças que podem corrigir isso – o toque de bola é de qualidade e a equipe de Enderson mostra compactação e, principalmente, coragem para sair para o jogo, mesmo fora de casa.No gol, Diogo Silva teve uma atuação segura, se consolidando como titular.

Apesar da derrota, o Vozão sai fortalecido para o jogo seguinte, contra o Atlético/MG, na Arena Castelão, às 21 horas, dando claros sinais de que a campanha na Série A deve ser promissora.