Análise: Ceará joga bem em sua proposta, mas cede a virada

O Ceará por pouco não saiu com um ponto importante ontem na Vila Belmiro contra o Santos, postulante ao título da Série A, no fechamento da 26ªrodada. O Vovô procurou surpreender o favorito time santista apostando em seu ponto forte, a defesa e com uma postura tática inteligente, fechando bem os espaços e saindo com bom toque de bola ao ataque. A postura surpreendente pelas peças em campo fez o Ceará sair na frente com um belo gol de Lima, mas estratégia só deu certo por 45 minutos. Na etapa final, o talentoso time de Sampaoli dominou as ações e virou a partida para 2 a 1, frustrando um Ceará que fez por onde pelo menos sair com um ponto, que seria importante na luta contra o rebaixamento.

A verdade é que Adilson Batista conseguiu montar uma equipe coesa, mesmo sem atacantes de ofício na formação inicial: Felipe Silva e Lima, dois meias, encostavam no jogador mais adiantado, Thiago Galhardo, priorizando a troca de passes e a técnica dos jogadores.

E com uma boa marcação no meio campo, pelo trio Pedro Ken, Fabinho e William Oliveira, conseguiram anular o rápido ataque santista.

Foi em um desarme providencial de William Oliveira que o Ceará construiu o ataque que abriu o placar aos 17 minutos, em bela finalização de Lima, tirando de Everson.

O gol era uma prova de um Ceará mais leve, mais confiante após a vitória diante do Avaí, por 1 a 0, no último domingo, quebrando um jejum de 10 jogos sem vencer.

O nível de atuação e de concentração foi mantido até o fim do 1º tempo, com o Ceará fazendo sua melhor exibição com Adilson Batista no comando, dando um alento para a torcida alvinegra, que naquele momento, via o time abrir 3 pontos para o Z-4 e assumir a 14ª colocação.

Virada

Mas o Ceará não conseguiu manter o nível de atuação no 2º tempo. Seja pelo cansaço e desgaste dos jogadores - Fabinho e Thiago Galhardo foram substituídos por desgaste. Ambos estão suspensos diante do Bahia na segunda-feira pelo 3º cartão amarelo - e pelo crescimento do time santista, após realizar duas alterações no intervalo e contar com as falhas defensivas na jogada aérea.

O Alvinegro até poderia ter feito o segundo gol logo aos quatro minutos, em chute de Felipe Silva, mas Everson defendeu a bola que ia no ângulo.

O lance perdido faria muita falta ao time de Adílson, que sofreu a virada em jogadas parecidas, com falhas defensivas: nos dois gols santistas, Carlos Sanchez cruzou de forma perfeita para Eduardo Sasha e Gustavo Henrique, marcarem de cabeça.

Os gols sofridos são um alerta para o Vovô, que ao utilizar propostas de jogo mais defensivas, precisa se posicionar melhor lá atrás, sob risco de jogar por água abaixo uma partida taticamente interessante.

O técnico Adílson Batista surpreendeu, escalando um Ceará sem atacantes de ofício, mas bem postado na defesa e fez um 1ºtempo seguro, mas não conseguiu segurar um resultado importante na luta contra o Z-4

14 derrotas tem agora o Ceará na Série A

A derrota de ontem para o Santos foi a 14ª do Ceará na Série A, ou seja, o Vovô perdeu 53,8% dos jogos que fez em 26 rodadas

Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 26ª rodada

Vila Belmiro, em Santos (SP)

17 de outubro

Santos 2

Everson, Luan Peres, (Jorge), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Diego Pituca, Jobson, (Pará), Evandro (Jean Mota), Carlos Sánchez, Tailson, Eduardo Sasha, Soteldo

Técnico: Jorge Sampaoli

Ceará 1

Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves, João Lucas, Fabinho, (Valdo), Pedro Ken, William Oliveira, Felipe Baxola, Lima (Bergson), Thiago Galhardo (Juninho Quixadá): Técnico: Adílson Batista

Gols: Lima (CEA) e Eduardo Sasha e Gustavo Henrique (SAN).Cartões Amarelos: Jobson, Gustavo Henrique e Carlos Sánchez (SAN) e William Oliveira, Thiago Galhardo, Samuel Xavier e Fabinho (CEA)