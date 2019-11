Análise: Ceará é resiliente e letal para vencer mais uma

O Ceará continua firme em sua caminhada pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro manteve o embalo das boas atuações e resultados com o técnico Adílson Batista e confirmou seu momento de ascensão na competição, conquistando mais uma vitória, agora batendo o Internacional por 2 a 0 na Arena Castelão, pela 31ª rodada.

O resultado fez o Vovô saltar para o 13º lugar na tabela com 36 pontos, voltando a zona da Sul-Americana. A vitória também foi importante para aumentar para três pontos a diferença para o Z-4, além de dar moral para o Clássico-Rei diante do Fortaleza. Com a vitória, o Alvinegro igualou o eterno rival em pontos e o ultrapassou na tabela pelo melhor saldo de gols.

Para conquistar outra vitória importante no Castelão, o técnico Adílson Batista montou o Vovô com o que tinha de melhor, pelos retornos do zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo João Lucas, o volante William Oliveira ao time titular, após ficarem fora diante do Palmeiras.

Com a formação ‘ideal’ pelo elenco que tem, o time de Adílson Batista tomou a iniciativa desde o início do jogo, buscando sair na frente e facilitar a busca pelo resultado.

Com Felipe Silva mais uma vez inspirado e liderando a armação do meio-campo, disparado o melhor jogador da partida, o Vovô chegava bem à frente com boas tabelas, mas a parede defensiva do Internacional armada por Zé Ricardo, dificultava a criação de oportunidades de gol.

Em uma destas tentativas de furar o bloqueio colorado, William Oliveira saiu driblando adversários mas caiu no gramado, sendo substituído com dores na coxa, entrando Pedro Ken.

Mas se o Vovô perdeu poder de marcação, ao sair um volante de mais pegada, Pedro Ken deu outra dinâmica ao meio campo, com posicionamento impecável e melhorando a saída de bola. Neste fundamento, o Ceará chegou a dar um sustos na torcida, errando jogadas perigosas, com saídas erradas de Fabinho e Samuel Xavier, permitindo chances para o Internacional.

Já com as linhas de marcação adiantadas e com o sempre perigoso D'Alessandro ditando o ritmo, o Inter criou a melhor chance do jogo, em finalização de Patrick que o goleiro Diogo Silva defendeu.

O gol

Depois do susto, o Ceará melhorou no jogo e chegou a seu gol aos 41 minutos, em rápido contra-ataque: Samuel Xavier recebeu na direita e cruzou na cabeça de Thiago Galhardo, que empurrou para o fundo das redes: 1 a 0. Foi o 10º gol de Thiago Galhardo na Série A, artilheiro do Vovô na competição. Na comemoração, Thiago Galhardo se emocionou, por quebrar um jejum de praticamente dois meses sem marcar e mostrar que ainda pode ser muito útil na reta final da Série A. Ele atuou como a referência que foi no início da campanha, mas que sob o comando de Adílson Batista ainda não tinha jogado seu melhor futebol, nem feito gols.

Tendo saído na frente como planejado pelos jogadores e técnico, o Ceará a partir daí poderia jogar como mais gosta, se defendendo bem e saindo nos contra-ataques. O Vozão teria todo o 2ºtempo para segurar o Internacional, que teria que sair mais para o jogo pelo placar adverso. E foi isso que aconteceu. Com um roteiro parecido ao jogo contra o Fluminense há uma semana, quando o Vovô saiu na frente e procurou segurar o adversário na etapa final, matando o jogo no contra-ataque.

Mas a estratégia alvinegra mais uma vez não viria sem sustos. Após saída de bola arriscada entre Diogo Silva e Ricardinho, o atacante Guerrero pegou a sobra e quase empata para o Colorado. O Ceará tinha que acordar.

Bote

Minutos depois, a resposta alvinegra veio quando Samuel disparou pela direita e quase marcou o segundo do Vozão, mostrando um caminho que seria muito explorado no 2º tempo, principalmente após a entrada de Matheus Gonçalves (o ligeirinho alvinegro) para a saída do desgastado Thiago Galhardo.

O problema foi que as jogadas de contragolpes demoraram demais para sair, e o Internacional pressionou muito nas jogadas aéreas, perdendo um gol incrível com Bruno Silva, após espetacular defesa do goleiro colorado Diogo Silva.

Durante a pressão do Inter, ficou muito clara a solidez defensiva do Ceará em momentos críticos; mais uma vez, Luiz Otávio e Valdo salvaram o time cearense em muitos lances perigosos.

Sentindo o melhor momento de seu time, Zé Ricardo lançou o Inter à frente com os atacantes Guilherme Parede e Wellington Silva. Era a senha que o Inter se abriria e deixaria os espaços pretendidos pelo Ceará.

Depois de perder alguns contra-ataques promissores por erros de passes, finalmente o gol do desafogo saiu, assim como diante do Fluminense: o Vozão conseguiu definir o jogo em um contra-ataque aos 41 minutos. Bergson chutou para grande defesa de Danilo Fernandes e, no rebote, Mateus Gonçalves acertou o canto esquerdo do goleiro, para ampliar: 2 a 0.

A partir daí a torcida alvinegra não segurou os gritos de olé, e sem correr mais riscos, comemorou mais uma vitória importantíssima na Série A.

Ficha Técnica

Série A do Brasileiro - 31ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

7 de novembro



Ceará 2

Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio (Eduardo Brock), João Lucas, William Oliveira (Pedro Ken), Ricardinho, Fabinho, Thiago Galhardo (M. Gonçalves), Felipe Silva e Bergson

Técnico: Adílson Batista



Internacional 0



Danilo Fernandes, Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Uendel, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (G. Parede), D'Alessandro, William Pottker (Wellington Silva), Paolo Guerrero, (Rafael Sóbis), Patrick

Técnico:

Zé Ricardo



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (DF). Gols: Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves (CEA). Cartões Amarelos: Bergson e Pedro Ken (CEA), Patrick e D'Alessandro (INT). Renda: R$ 198.081,00. Público: 19.966 pagantes