Amandinha joga com Neymar em torneio amistoso e comemora ao lado do ídolo

Melhor do mundo cinco vezes no futsal, Amandinha foi uma das estrelas convidadas a jogar no torneio "Neymar Jr’s Five", competição de 5x5 que ocorreu no Instituto Neymar, em São Paulo. O astro do PSG atuou junto de outras atletas como Andressa Alves, Cristiane e Tamires, jogadoras que estavam disputando a Copa do Mundo feminina na França com a Seleção Brasileira. O amistoso foi contra a Eslováquia no primeiro tempo e na Hungria pelo segundo.

Com 24 anos, Amandinha é atleta do Leoas da Serra, de Lages-SC e postou fotos em suas redes sociais emocionada com a oportunidade.