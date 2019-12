Amanda Nunes e Nina Ansaroff revelam planos para terem filho em 2020

Bicampeã do UFC, Amanda Nunes confirmou que tem planos com Nina Ansaroff, sua noiva, de ter um filho no próximo ano. Para isso, a lutadora da modalidade peso-palha (52kg) de MMA vai precisar dar uma pausa em sua carreia em 2020 para realizar o grande sonho de ser tornar mãe. Amanda e Nina já planejam as mudanças que acontecerão em suas vidas depois do nascimento da criança, caso o desejo venha a se tornar realidade.

"Vou tirar um ano de folga (para ter o filho). Vou voltar a lutar com certeza, mas vou competir nos pesos-moscas. Estarei treinando ao longo da minha gravidez, me manterei em forma. Não vou ficar sem fazer nada e depois querer voltar de qualquer forma. Nunca tive um bebê antes, então não sei o que esperar (sobre o prazo de retornar aos octógonos)", revelou Ansaroff.

Nina ocupa a quinta colocação entre as atletas da categoria peso-palha, mas deve cair de posição durante a próxima temporada por ficar de fora das competições para as preparações de se tornar mãe.

A lutadora Mackenzie Dern, outra desportistas do Ultimate, passou pelo processo de ter um filho e voltou a lutar somente após quatro vezes do nascimento da criança. Para Amanda Nunes, a atleta retornou aos octógonos antes do que deveria e afirma ter o desejo que sua noiva não se preocupe em regressar aos treinos com tanta rapidez.

“Acho que (a Mackenzie) voltou muito cedo. Não quero que a Nina volte rápido dessa forma", afirmou. E seguiu "Deixe curar, relaxe. Nada vai a lugar algum. O que tiver que acontecer vai acontecer, o cinturão vai continuar lá”.