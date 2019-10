Alvo de racismo, Fabinho aponta autor de ofensas e pede ajuda para identificar santista

View this post on Instagram

Venho expressar meu sentimento de tristeza e revolta não contra o @santosfc e os demais torcedores santistas, mas sim contra uma pessoa que foi muito infeliz em seus insultos como foi presenciado pelo @tgalhardo a repórter @alinenastari e seus companheiros de transmissão. Estou no futebol profissional a 14 anos, e já vivi diferentes circunstâncias que faz parte do futebol, todas as vezes que um time joga fora de casa é normal os torcedores dos times rivais nos provocar, tentar nos intimidar, tirar nosso foco tudo isso é normal,embora alguns ainda passam do ponto. Mas ser xingado de (Negão vagabundo enfia o dedo no C#%# desse negão),isso não é normal, eu sou chamado de negão por amigos,mas com uma intensão totalmente diferente desse cara q se diz torcedor,e ainda menosprezar a cultura Nordestina isso é ainda pior. Sou Marido de uma nordestina,sou Pai de uma nordestina tenho amigos nordestinos represento dando a vida dentro de campo um dos maiores clubes do Nordeste,e não aceito como normal uma atitude como essa com o povo guerreiro do nordeste, inadmissível isso. Não tem cabimento em pleno século 21 uma atitude como essa de racismo e xenofobia, isso não cabe mais no meio do esporte, assim como em todas as outras áreas do nosso País, e ainda mais em um esporte de tamanha grandeza como o futebol. Um esporte que tem uma grande influência na vida de muitas crianças jovens e adolescentes.Somos conhecidos como o País do futebol uma paixão imensurável pelo povo Brasileiro onde atitudes como essas merecem as suas devidas atenções. Espero que os órgãos responsáveis por esse tipo de atitude encontre esse cara e que ele arque com as consequências dos seus atos. Espero que o próprio torcedor santista ajude a identificar esse cara que com sua atitude não representou a torcida e o clube do Santos FC onde seus maiores ídolos são Negros!!! Para uma melhor identificação, esse cara estava sentado do lado esquerdo no nosso banco de reservas assim como estou sinalizando na foto postada. Agradeço a todos pelas msgs recebidas Tmj! #DIGANÃOAORACISMO #NÃOCONTRAOPRECONCEITO #NAOCONTRAAXENOFOBIA #RESPEITEOPROXIMO #RESPEITOAONORDESTE #SOMOSTODOSIGUAIS ⚫️⚪️🖤