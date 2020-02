Alvo de protestos, Argel lamenta atuação do Ceará: "Não fizemos uma partida boa"

O Ceará, enfim, venceu sob o comando de Argel Fucks. Com time alternativo, o Vovô bateu o Pacajus por 1 a 0 nesta quarta-feira (5) no estádio Presidente Vargas (PV), pelo Campeonato Cearense. Resultado importante e que encerra um jejum de sete partidas, mas não agrada totalmente a comissão técnica. Alvo de protesto por parte da torcida, o treinador lembrou o empate no Clássico-Rei.

"Não fizemos uma partida boa tecnicamente, agora conseguimos o resultado. No jogo passado jogamos muito bem tecnicamente, tivemos mais volume, criamos oportunidades e não ganhamos o jogo", afirmou.

Em campo, o Alvinegro de Porangabuçu rodou o elenco e deu oportunidade para peças com menos minutos, como Juninho Quixadá, Ricardinho e Bergson. Argel explicou que o rodízio faz parte da estratégia para o decorrer da temporada.

"É importante rodar o time, dar oportunidade para todos os jogadores. Estamos no início de trabalho, são jogadores novos que estão chegando. É apenas o quarto jogo na temporada. É pouco, ainda existe uma cara de trabalho de pré-temporada muito forte. Principalmente quando trocamos praticamente os 11, como foi hoje. Só mantivemos o Klaus", finalizou.

O próximo compromisso do Ceará é sábado (8) diante do ABC. O duelo ocorre às 16 horas, na Arena das Dunas, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. No Campeonato Cearense, o time ocupa a vice-liderança com quatro pontos.