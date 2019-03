Alvinegro pede torcedora tricolor em casamento no Clássico-Rei e coroa campanha #paznofutebol do SVM

Uma cena para coroar toda ação de paz promovida pelo Sistema Verdes Mares em busca da paz. O torcedor do Ceará, Emilton Júnior, pediu em casamento a torcedora do Fortaleza, Rafaela Damasceno.

A ação emocionou as duas torcidas no estádio e selou uma nova era do Clássico-Rei, que promete tolerância maior entre rivais.

Veja momento do pedido

O pedido de casamento aconteceu após o Emilton Júnior procurar o Sistema Verdes Mares com um desejo muito peculiar e inédito: pedir a noiva em casamento em pleno no Clássico-Rei. Emilton enviou a seguinte mensagem (confira trecho): "Meu nome é Emilton Júnior e estou namorando a Rafaela desde 10/07/2011. Eu, de família alvinegra sempre acostumado a ir a estádio com meu pai, da mesma forma ela que que herdou a paixão do pai dela".

Confira imagens:

Fotos: Camila Lima