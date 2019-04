Alvinegro encara sequência de decisões

Não está fácil para o Ceará conviver com uma maratona de jogos envolvendo três competições: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Em um intervalo de uma semana, o Vozão vem decidindo vagas em mata-mata, em um momento decisivo na temporada.

Na quarta-feira, o Ceará decidiu vaga na Copa do Brasil contra o Corinthians, vencendo por 1 a 0 em Itaquera, mas sendo eliminado por perder em casa por 3 a 1.

Hoje, o Alvinegro joga contra o Náutico, em jogo único no Castelão, às 18h30, pela Copa do Nordeste, por uma vaga nas semifinais do torneio.

E para fechar, na quarta-feira, às 21h30, no Castelão, o Vovô enfrenta o Floresta, por uma vaga na final do Campeonato Cearense. O Vozão joga por um empate para decidir o título com o Fortaleza. Em caso de vitória, o time de Lisca terá vantagem da decisão do Estadual por ter a maior pontuação geral.

O técnico Lisca se mostrou preocupado com o desgaste do elenco com tantas decisões pela frente - se avançar à final do Estadual, já enfrenta o Fortaleza no dia 14 - por isso a formação alvinegra é uma incógnita.



“Elaboramos uma estratégia, um planejamento técnico tático, definir a equipe de um modo diferente, sem treinos, tive um jogo na quarta-feira e vários jogadores desgastados. Estamos indo para o 23º jogo do ano. Tudo é decisão para a gente e é ter calma para achar a melhor equipe e a melhor formação. Temos um jogo importante contra o Floresta na quarta que vale vaga na final do Estadual e precisaremos de um bom planejamento”, disse Lisca.

Superação

O lateral-esquerdo Thiago Carleto foi um dos jogadores que destacou a importância da superação no momento de decisão. “Temos só decisões pela frente. Já tivemos a do Corinthians, que por pouco não passamos, e agora temos o Náutico e depois o Floresta. Vamos na superação, esquecendo o cansaço para conquistar títulos pelo Ceará”.