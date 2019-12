Alisson exalta atuação de Firmino no Mundial: 'É muito calmo diante do gol'

A delegação do Liverpool já voltou para casa, após conquistar o Mundial de Clubes em Doha, no Catar, mas o clima de festa ainda não acabou. No desembarque, o goleiro Alisson elogiou as qualidades de Roberto Firmino, seu companheiro também na seleção brasileira, após os gols decisivos marcados no Mundial.

Firmino marcou os gols da vitória do Liverpool tanto na semifinal, contra o Monterrey, quanto na final, contra o Flamengo, no sábado (21). Na decisão, o gol saiu somente no primeiro tempo da prorrogação. Sem demonstrar nervosismo ou ansiedade, Firmino aproveitou o contra-ataque do time inglês, driblou Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves de uma só vez e bateu para as redes.

"São as qualidades do Bobby", disse o goleiro, referindo-se ao apelido de Firmino no clube inglês. "É a sua movimentação, ele é muito calmo diante do gol. Ele treina para isso. Então, quando você treina assim e está concentrado, você chega ao gramado e faz as coisas certas. Estou muito feliz por ele ter marcado. É um cara que merece tudo, estamos muito felizes."

Juntos, Firmino e Alisson conquistaram quatro títulos no ano, sendo um deles pela seleção brasileira, na Copa América. Levantaram também o troféu da Liga dos Campeões, da Supercopa da Europa e, agora, o do Mundial de Clubes. Quanto aos títulos pelo clube, eles fazem parte do primeiro time inglês a obter estas três conquistas no mesmo ano. De quebra, levaram o Liverpool ao seu primeiro título mundial.

"É incrível, somos o primeiro time deste clube a se sagrar campeão mundial", comemorou Alisson. "Estamos muito felizes por estar aqui e por estar trazendo este troféu para a cidade e para o clube. Amamos o futebol e amamos jogar cada torneio e há mais para vir no futuro."

Após desembarcar em solo inglês na noite deste domingo, o clube já começa a pensar em seus próximos desafios pelo Campeonato Inglês, maior obsessão da torcida nesta temporada. "Temos um time forte, estamos lutando pelo título. Brigamos por esta conquista na temporada passada e estamos lutando novamente."

O próximo desafio do Liverpool será na quinta-feira (25), contra o vice-líder Leicester City. Se vencer, fora de casa, o time de Alisson e Firmino vão ampliar a vantagem na liderança, que hoje é de dez pontos, mesmo com um jogo a menos na tabela.