Algoz na final da Copa do Brasil de 94, árbitro Godói critica pênalti não marcado a favor do Ceará

A não marcação de pênalti do goleiro são-paulino Tiago Volpi sobre Felippe Cardoso, do Ceará, segue sendo polêmica entre comentaristas e jornalistas esportivos. No domingo (18), em jogo válido pela 15ª rodada da Série A, o arqueiro saiu de forma "destrambelhada" e atingiu o centroavante alvinegro, que ficou caído dentro da área. Algoz do Vovô na final da Copa do Brasil de 1994, onde o clube acabou derrotado pelo Grêmio, o ex-árbitro e atualmente jornalista, Oscar Roberto Godói, se pronunciou fazendo uma dura crítica ao juiz Gilberto Castro Júnior, que atuou na vitória do São Paulo sobre o time cearense.

"Uma vergonha! Isso mesmo, uma vergonha o pênalti a favor do Ceará não marcado pelo árbitro pernambucano Gilberto Castro", acusou Godói.

Aos 14 minutos do segundo tempo, quando o São Paulo já vencia por 1 a 0, a bola sobrou para o Felippe Cardoso dentro da área. Chegando primeiro no lance, o atacante deu um toquinho na bola e, logo em seguida, foi derrubado por Tiago Volpi.

"Pênalti e cartão vermelho para o goleiro (do São Paulo). Mesmo que o Ceará não marcasse o gol na cobrança de pênalti, ficaria com a vantagem de um jogador a mais em campo", explicou.

Próximo ao lance, Gilberto Castro Júnior não marcou falta no atleta alvinegro e chegou a ser chamado pelo árbitro de vídeo, mas optou por não olhar o lance no VAR.

"Sem termos conhecimento do diálogo travado entre os integrantes do VAR com o árbitro de campo, não podemos condenar a tecnologia por omissão ou conivência", finalizou Godói.

Godói x Ceará

A história entre Oscar Roberto Godói e Ceará não é vista de uma forma positiva para os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu. Em jogo válido pela segunda final da Copa do Brasil de 1994, o árbitro carioca deixou de marcar um pênalti do zagueiro Paulão sobre o atacante Sérgio Alves, aos 31 do segundo tempo.

No momento da penalidade não marcada, a equipe gaúcha já vencia por 1 a 0 e o Vovô, que vinha de uma grande campanha na disputa nacional, precisava de um empate com gols para se sagrar campeão. A partida então acabou com a vitória do Grêmio, que levantou a taça de campeão da Copa do Brasil de 1994.