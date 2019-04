Algoz de Sonnen e Shogun, Renato Sobral revela drama após encerrar carreira no MMA: 'tem um preço'

Ele chegou a ser técnico na equipe de Wanderlei Silva no reality show The Ultimate Fighter Brasil 1 e bateu (por finalização) grandes nomes do UFC, como Chael Sonnen e Maurício Shogun. Mas o que parecia uma aposentadoria tranquila ao se aposentar do MMA, se tornou um pesadelo para o brasileiro Renato Sobral. Aos 43 anos, o lutador nascido no Rio de Janeiro, apelidado de Babalu, admitiu conviver com vários problemas de saúde.

Em entrevista ao Portal do Vale Tudo, no You Tube, Babalu relata o drama do dia a dia. "Eu não consigo mais hoje em dia andar em linha reta, eu perdi minha vista esquerda, e isso é um grande preço. Eu não tenho mais equilíbrio, meu equilíbrio é quase zero. A galera que está entrando na luta e está aprendendo tem que saber que a fatura vai chegar uma hora. Para todo mundo", revelou.

Renato Sobral tem um cartel de 48 lutas no MMA. Ao todo, foram 37 vitórias e 12 derrotas na carreira. Emocionado, ele ainda lamentou, de forma antecipada, a possibilidade de não conhecer os futuros netos. "Não sei se vou chegar a conseguir ver meus netos, conseguir curtir meus netos de um modo normal. Porque eu estou começando a sentir os efeitos pouco a pouco", finalizou o ex-lutador, que se aposentou em 2013.