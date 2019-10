Alexandre Pato é dúvida no São Paulo contra o Fortaleza

O atacante Alexandre Pato treinou novamente com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira (3), mas será desfalque para a partida contra o Fortaleza, no sábado (5), às 17 horas, no Pacaembu, pela 23ª rodada da Série A do Brasileiro. O jogador está em processo de recuperação de um estiramento na coxa direita, sofrido em 18 de setembro.

Embora o atleta tenha treinado nos quatro dias desta semana, a comissão técnica são-paulina adota cautela para a volta do atacante. Ele já havia tido um outro problema muscular na coxa direita nesta temporada.

Pato ainda não conseguiu deslanchar nesta sua segunda passagem pelo São Paulo. Contratado no fim de março, o atacante vem sofrendo com lesões desde que reestreou pela equipe. Nos últimos dias, ele vem recebendo atenção especial de Fernando Diniz durante os treinos no CT da Barra Funda.

"Para mim é super tranquilo ter jogadores de qualidade, ainda mais a dele. Vou falar o que falei para os jogadores: o Pato era para ter disputado duas Copas e estar indo para a terceira pelo imenso talento que tem. Onde ele entra não é o mais importante, mas sim ele ter condições e voltar para termos um jogador de qualidade jogando", afirmou Diniz.

Desfalques

Além de Pato, as baixas certas são Everton, Toró e Rojas, todos lesionados. O atacante Raniel é dúvida, já que desfalcou novamente o treino devido indisposição.

Uma possível escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Antony e Pablo.