Ala da União da Ilha foi dedicada aos times Ceará e Fortaleza

As equipes de Ceará e Fortaleza também foram homenageados no Carnaval do Rio de Janeiro. Uma das alas da União da Ilha, escola que está no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, veio com os seus integrantes vestindo uma camisa "metade Ceará e metade Fortaleza". Uma referência aos dois clubes cearenses que estão na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano juntos.

A escola carioca teve como enredo: " A Peleja Poética Entre Rachel e Alencar No Avarandado do Céu", em que celebra a cultura do Ceará através das obras dos dois autores, que são referências nacionais da literatura.

Obras como "Iracema", "O Guarani" e "O Sertanejo", de José de Alencar, e "As três marias", "O Quinze" e "Memorial de Maria Moura", de Rachel de Queiroz, serviram de base para o desenvolvimento da maioria das fantasias e alegorias da escola de samba. A União da Ilha utilizou ainda outros objetios e obras da cultura cearense, como esculturas e rendas. Um detalhe interessante é que, na bateria da escola, uma sanfona foi usada.

E dentre todas as alas, uma delas foi dedicada aos times cearenses, que representam o crescimento do futebol cearense com a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano em sua 1ª divisão.