Ajax revela proposta por David Neres, mas quer estender contrato do brasileiro

Em alta no mercado europeu depois da boa campanha com o Ajax na última temporada e do título da Copa América com a Seleção Brasileira, o atacante David Neres terá dias agitados na próxima semana. Em entrevista ao jornal holandês Algemeen Dagblad, o diretor de futebol do clube, Marc Overmars, revelou que o jogador de 22 anos tem uma proposta concreta, que seria do Atlético de Madrid. Mas o próprio Ajax já ofereceu a ele uma extensão de contrato.

Revelado pelo São Paulo, David Neres chegou ao Ajax em janeiro de 2017 e tem contrato assinado até 30 de junho de 2022. Desde sua chegada ao clube de Amsterdã, fez 99 partidas, marcou 29 gols e distribuiu 32 assistências, conquistando um Campeonato Holandês e uma Copa da Holanda.

"Na próxima semana vamos nos reunir com David Neres. Por ele, um clube (Atlético de Madrid) fez uma proposta específica. Nós vamos conversar sobre isso, mas a intenção é que nós do Ajax tomemos a iniciativa", disse o ex-atacante e atual diretor do clube holandês. O brasileiro ainda está de férias por ter jogado a Copa América até o último dia 7.

Overmars revelou ainda que David Neres teve uma sondagem para se transferir ao futebol chinês no início deste ano. "Ele poderia ter saído para a China no último inverno (janela do início do ano), mas não o deixamos ir. Vejam como trabalhamos pelo Ajax, mas também por ele. Ele agora é da Seleção Brasileira. O desenvolvimento de Neres é mérito do Ajax, do time e certamente do técnico Erik tem Hag. Isso agora talvez tenha um peso, mas eu entendo que seus representantes possam entender diferente", afirmou.

Com o título do Campeonato Holandês e, principalmente, a ida até as semifinais da Liga dos Campeões da Europa - caiu para o Tottenham -, os jogadores do Ajax ganharam destaque e alguns deixaram o clube. São os casos do zagueiro Matthijs de Ligt, que está acertando contrato com a Juventus, e o meia Frenkie De Jong, agora do Barcelona.

O Ajax já começou a sua pré-temporada. A equipe venceu o Istambul Basaksehir, da Turquia, por 2 a 1 em amistoso disputado na Áustria.