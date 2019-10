Agora no Z-4, Ceará busca vencer Avaí e quebrar jejum na Série A

Após 10 jogos sem vencer na Série A, o Ceará vive uma nova realidade do torneio, que é a luta para evitar o rebaixamento. Se os resultados nos primeiros 14 jogos do campeonato permitiram o clube sonhar com a Sul-Americana e ver o Z-4 como uma realidade distante, as 10 rodadas seguintes, conquistando apenas três pontos de 30 possíveis, colocaram o Vovô em uma briga diferente da sonhada pela torcida, com o time integrando o Z-4.

Assim, o clube terá, nos 14 jogos finais, uma caminhada árdua para se salvar, disputando com pelo menos oito adversários diretos. E o primeiro desafio dessa nova realidade é o Avaí, hoje às 16 horas no Castelão, um dos adversários diretos e mais desesperado do que o Vovô por resultados.

Se o Alvinegro não vence há 10 jogos e está em 17º com 23 pontos, o time catarinense tem apenas 17 e na vice-lanterna, tem poucas chances de permanência.

Pela situação das duas equipes, o duelo se desenha tenso. Mas paradoxalmente, mais ainda por parte do Ceará, por jogar em casa, ter a obrigação de vencer e estar envolto em uma crise com a torcida. Certamente a atmosfera do Castelão estará pesada, pelos protestos recentes da torcida e o peso dos resultados em cima dos jogadores.

Até o recém-chegado Adílson Batista já é alvo de criticas da torcida pela forma defensiva que jogou diante do Grêmio no 2º tempo, sacando dois atacantes para lançar dois meio-campistas.

Mas para o duelo de hoje com o time catarinense, pela urgência de se conseguir uma vitória e enfim quebrar a sequência de 10 jogos sem vencer, o treinador deve montar um time mais ofensivo.

Com o zagueiro Valdo e o volante William Oliveira suspensos pelo 3º cartão amarelo, entrariam Luiz Otávio (que voltaria ao time depois de dois meses lesionado) e Ricardinho. Outra mudança, esta tática, seria a saída de Pedro Ken para a entrada do atacante William Popp, atuando pelo lado direito, tornando a equipe mais ofensiva.

O técnico Adílson Batista espera um Ceará equilibrado, sem nervosismo para buscar a vitória. “Vi uma evolução. Temos que continuar passando tranquilidade, calma, para retomar o caminho das vitórias. Ter uma retomada agora é importante, respeitando a equipe do Avaí. Temos que manter um padrão, organização e cuidados sem a bola para não sermos surpreendidos e entrar em desespero”.

Sobre o clima de apoio ou pressão no Castelão, Adílson quer a torcida do Ceará junta com o time.

“As cobranças são normais e o torcedor do Ceará é apaixonado. Estou do lado do torcedor e gostaria do apoio nesse momento. Precisamos de incentivo”, destacou Adílson.

O volante Fabinho, um dos melhores jogadores do Ceará diante do Grêmio e autor do gol na derrota por 2 a 1, acredita na reabilitação do clube na Série A restando 14 rodadas.

“A equipe está se doando, se entregando. É uma fase muito complicada. Não somos os primeiros e não vamos ser os últimos a passar por uma fase ruim. Mas não podemos jogar a toalha com tantos jogos à frente. Temos uma nova decisão contra o Avaí e daqui pra frente todos os jogos são decisivos”, disse o volante.

Mudança

No Avaí, o clube chega para o duelo com o Ceará sob novo comando: Alberto Valentim aceitou proposta do Botafogo e deixou o clube, com Evando, auxiliar fixo do Leão da Ilha, sendo efetivado como treinador até o fim da temporada.

Evando terá desfalques para o jogo com o Vovô. Iury, Jonathan e Douglas viraram baixas após se lesionarem no empate sem gols com o Vasco na Ressacada.

Ficha Técnica:

Série A do Brasileiro - 25ª rodada

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

13 de Outubro - 16 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ). Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste, Tempo Real do GloboEsporte.com/ce e Premiere



Ceará

Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves, João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo, William Popp, Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso. Técnico: Adílson Batista



Avaí

Vladimir, Léo, Betão, Ricardo, Igor Fernandes, Mosquera, Richard Franco, João Paulo, Caio Paulista, Matheus, Lucas Lourenço. Técnico: Evando