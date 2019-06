Advogado de mulher que acusa Neymar de estupro deixa caso

O advogado contratado pela mulher que acusa o jogador Neymar de estupro deixou o caso nesta segunda-feira (3). De acordo com José Edgard da Cunha Bueno Filho, a mulher relatou ter sofrido uma agressão, e não um estupro como consta na denúncia. As informações são do G1.

O escritório Fernandes e Abreu Advogados, o qual Edgard faz parte, informou que a mulher disse aos advogados que "a relação mantida com Neymar Jr foi consensual, mas que durante o ato ele havia se tornado uma pessoa violenta, agredindo-a, sendo esse o fato típico central (agressão) pelo qual ele deveria ser responsabilizado cível e criminalmente".

Em entrevista ao Jornal Nacional, José Edgard disse que a mulher chegou a acusar a ética dele no caso. "Eu fui contra qualquer medida bombástica. Até que chegou num momento, de forma mais dura, dela ter acusado a minha ética profissional a respeito do que eu estaria fazendo", ressalta. Ele disse que chegou a se reunir com representante do jogador na última quarta-feira (29), para mediar um acordo sobre a agressão. Os representantes de Neymar descartaram qualquer possibilidade.

“Por raiva ou vingança, V. Sa. relatou no BO registrado em 31/05/2019 fatos descritos em desacordo com a realidade manifestada aos seus patronos, ou seja, compareceu à delegacia, relatando que teria sido vítima de estupro, quando, na realidade que nos foi demonstrada e ratificada por várias vezes, V. Sa. teria sido vítima de agressões”, informou o escritório Fernandes e Abreu Advogados.

O escritório salienta que a "alteração na verdade dos fatos" pode configurar denúncia caluniosa, o que é "incompatível com os princípios da conduta dos membros do nosso escritório.

Reposta

A nova advogada da mulher que acusa Neymar de estupro enviou um vídeo ao Jornal Nacional que mostra uma troca de mensagens entre a cliente e o antigo advogado José Edgard. Na conversa, ela fala que quer divulgar o crime de estupro, e não fazer acordo.

"Por que a gente não joga logo na mídia para acabar com a carreira desse pipoqueiro logo de vez? Ele me espancou e me estuprou. Estava bêbado e drogado. Ele mesmo fala nos prints. É uma pessoa de má índole. Viciado em drogas, agressor que precisa "ser" preso ou internado. Não tem condições de andar em sociedade porque é uma ameaça".

Em resposta, o advogado escreve: "calma. Isso logo depois de apresentarmos a denúncia". Ela retruca: "Estou com raiva, Zé. Eu devia ter matado ele quando tive a chance".

José Edgard responde novamente: "Não vai ficar impune. Mas você tem que saber que uma briga dessas demora. Por isso tentei o acordo".

Laudo médico

Um laudo médico feito por um médico particular aponta que a mulher tem hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse pós-traumático. Os exames foram realizados seis dias depois do encontro com Neymar.

Na manhã desta segunda-feira (3), agentes da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática foram até à Granja Comary, no Rio de Janeiro, para intimar o jogador Neymar a depor na próxima sexta-feira (7), por supostos crimes virtuais (ao divulgar imagens da mulher no Instagram).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, já pediu adiamento - a seleção estará em Porto Alegre, onde joga no domingo amistoso contra Honduras. O depoimento será remarcado a próxima semana, com data ainda a ser definida.