Adversários no domingo (10), Lisca elogia Rogério Ceni: 'Personagem do futebol brasileiro'

Com dois dias de antecedência do primeiro Clássico-Rei do ano, o técnico Lisca falou sobre Rogério Ceni, seu adversário no próximo domingo (10) pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. O treinador do Ceará encheu o comandante Tricolor de elogios, o chamando de "personagem do futebol brasileiro" e também falou sobre a partida deste fim de semana.

"O Rogério Ceni é um grande personagem do futebol brasileiro, um grande treinador, é um mito", disse Lisca. "É uma honra muito grande poder enfrentar um técnico do nível do Rogério em um Clássico-Rei com as duas equipes na Série A".

Apesar de terem bons trabalhos em suas equipes - Rogério foi campeão da Série B do Brasileirão com o Fortaleza e Lisca esteve à frente do Ceará nas duas vezes em que o clube escapou do rebaixamento -, nenhum dos dois venceu o Clássico-Rei.

Em 2016, o Vovô de Lisca perdeu uma partida e empatou outra. Já no ano passado, o Leão de Ceni perdeu três e empatou uma. Com isso, o confronto de domingo faz a partida tem um "gosto" mais forte.

"É um clássico diferente, em uma fase classificatória", comentou o técnico alvinegro. "Temos quatro pontos na frente do adversário e isso é importante para o campeonato, mas é um grande adversário, de Série A, qualificado. Vamos tentar ganhar a partida. Temos o melhor ataque, defesa e pontuação, mas nada disso entra no campo", finalizou.

Fortaleza e Ceará se enfrentam às 16h, do domingo (10), na Arena Castelão, pela 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.