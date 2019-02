Adversário do Ceará na Copa BR, Foz do Iguaçu é o pior time do Campeonato Paranaense

O Foz do Iguaçu/PR, adversário do Ceará nesta quarta-feira, às 19h15, pela Copa do Brasil, não vive um bom momento no Campeonato Paranaense, sendo a equipe com a pior performance da competição.

Na chamada Taça Barcímio Sicupira Júnior, que corresponde ao 1º turno do Estadual, a equipe somou apenas um ponto em seis jogos (um empate e cinco derrotas), terminando na lanterna do Grupo A. De quebra, ainda sofreu 13 gols e não marcou nenhum.

No entanto, na primeira fase da Copa do Brasil, o Foz do Iguaçu despachou o Boa Esporte com uma vitória de 1 a 0, jogando em casa, no Estádio do ABC. O gol foi marcado pelo meia Douglas Santos.