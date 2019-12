Adílson Paredão grava vídeo em apoio ao Ceará

A luta do Ceará pela permanência na Série A tem mobilizado não só a torcida alvinegra, como as de outros clubes brasileiros, e também ex-jogadores do Ceará. O goleiro Adílson, um dos ídolos do Vovô nos anos 2000, demonstrou todo o seu apoio ao Vozão. Aos 43 anos, Adílson está aposentado e residindo em Minas Gerais - Estado do adversário do vovô, o Cruzeiro - postou em suas redes sociais um vídeo na torcida pelo Ceará no jogo de hoje, contra o Corinthians no Castelão, às 19h30 pela 37ª rodada da Série A.

"Moro em Minas Gerais, continuo acompanhando o Ceará ainda. Queria muito estar aí ajudando, incentivando de alguma maneira. Gostaria de pedir a todos amigos, irmãos torcedores do Ceará, em apoiar. Vamos que vamos, boa sorte Ceará", diz ele, em um trecho.

Adilson iniciou a carreira no Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, como substituto de Taffarel. Não deslanchou no Galo e ainda passou por Palmeiras/MT, Sãocarlense, Botafogo/SP e Rio Branco, até chegar ao Ceará, em 2004. No alvinegro cearense, chegaria para trazer muitas alegrias à torcida.

Foi herói do título Cearense em 2006, ao defender pênalti do rival, Fortaleza, cobrado por Rinaldo. Foi o primeiro, de três estaduais conquistados. Os outros foram en 2011 e 2012.