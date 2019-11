Adilson lembra vitória do Ceará contra o Flamengo e promete: "Jogo digno da nossa camisa"

O Ceará saiu atrás no placar, mas cresceu de produção no 2º tempo e conseguiu o empate com o São Paulo neste domingo (24). O resultado vem antes da equipe encarar o Flamengo, já campeão brasileiro e da Libertadores, na próxima quarta-feira (27). O técnico Adilson Batista exaltou o português Jorge Jesus, comandante rubro-negro, e relembrou a vitória do Vovô no Maracanã em 2018, quando Leandro Carvalhou garantiu a vitória.

"Estou super feliz com o que estou vendo e aprendendo com o Jorge Jesus, mais do que merecido. Agora, é um jogo. Lembro que o Ceará foi lá no ano passado, tomou um sufoco e fez um gol no finalzinho. Futebol é isso, nós vamos marcar, neutralizar, se ele vier com um time alternativo. Tem cobrança, tem festa, e nós temos os nossos objetivos. Vamos fazer um jogo parecido com o 2º tempo aqui. Respeitando, mas se impondo. Vamos fazer um jogo digno da nossa camisa", afirmou.

Desde que chegou, Adilson ainda não repetiu a escalação. Diante do São Paulo, concedeu chance para Wescley entre os titulares, sacando Thiago Galhardo. No fim, ainda colocou Juninho Quixadá em campo. O treinador explicou que todo o elenco tem oportunidade de atuar no Brasileirão.

"Vi muita gente pedindo, aí você coloca e questionam. Vi esses dias na coletiva perguntando do Popp, então é sempre assim. Parece que quem resolve, está fora. Aí você resolve dar oportunidade para quem estão pedindo, aí questionam. Oportunidade eu dou para todo mundo, tem que saber aproveitar. Em relação ao Galhardo, perdeu a avó na quinta-feira", declarou.

O Vovô se reapresenta na segunda (25), com atividade às 10 horas, no CT de Porangabuçu. Na tabela, o Ceará está em 15º, com 37 pontos na tabela.

Confira outros pontos da coletiva

Esquema tática

"Pode ser o Valdo e o Tiago, pode ser os três (Brock, Tiago Alves e Valdo), por que não? Fazendo 200 gols por temporada, posso fechar a casinha lá com os três. Não vejo problema nenhum".

Atuação com São Paulo

"Tivemos algumas dificuldades no posicionamento, para marcar determinados jogadores, acabamos sobrecaaregando setores, fomos envolvidos. Segundo tempo com uma postura diferente, fomos agressivos, com intensidade, tranquilidade, com volume de poder rodar a bola, de ter paciência de apertar o São Paulo no campo deles. Eles tiveram uma situação de contra-ataque para matar o jogo e não fizeram. Às vezes a bola bate, desvia, mas pela persistência foi um ponto muito importante. Gostaria de enaltecer a dedicação deles, a entrega, a energia, e é assim que nós vamos buscar o nosso objetivo".

Festa da torcida

"Aquilo que vocês (torcida) fizeram aqui eu gostaria que continuasse. O apoio do ano passado, eu gostaria, daquele ambiente. Até eu torci, mesmo do outro lado. Vimos recuperação, energia e eu gostaria de agradecer".