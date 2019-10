Adilson elogia atuação do elenco alvinegro contra o Bahia: "tivemos perseverança"

O triunfo de virada do Ceará diante do Bahia nesta segunda-feira (21) traz tranquilidade para o trabalho do técnico Adilson Batista no restante do Brasileirão. O comandante do time cearense elogiou a atuação de seu elenco e o empenho de todos na vitória fora de casa. O resultado tirou o Vovô do Z-4, garantindo a 15ª posição com 29 pontos na tabela de classificação.

"Quero enaltecer o comportamento deles. Tivemos perseverança e méritos na batida e no cabeceio do Luiz. Foram dois gols bonitos. Sabíamos que ia ser difícil. Queria parabenizar também o Roger, com uma grande equipe que briga por vaga na Libertadores", disse em coletiva pós-jogo.

Autor dos gols no fim da partida, o zagueiro Luiz Otávio reiterou sua importância dentro de campo para o Vovô, dessa vez contribuindo para virar um placar que manteria a equipe na zona de rebaixamento. Adilson revela que o desempenho dentro da área do oponente é natural do atleta, que mede 1,90m.

"O Luiz tem isso mesmo (posicionamento na área), não é nem que a gente pede. Estamos em um processo de evolução e só tenho que enaltecer o comportamento deles", destacou o técnico.

O próximo adversário do Alvinegro de Porangabuçu é o Vasco, na Arena Castelão, às 17h deste sábado (26). Adilson acredita que, a partir de agora, a tensão no Campeonato só vai aumentar.

"Tem muita coisa ainda. Todos precisam estar atentos, a segunda parte do campeonato é mais acirrada e agora é se preparar para o gigante Vasco", concluiu o treinador.