Adílson Batista justifica atuações de Thiago Galhardo por "coisas pessoais"

Apesar da derrota no Clássico-Rei, o Ceará segue fora da zona de rebaixamento, com 36 pontos. Isso porque, nos jogos mais recentes, o Alvinegro de Adilson Batista tem apresentado evolução e conquistado bons resultados. Um atleta, porém, não tem desempenhado o que se espera. Thiago Galhardo não teve boa atuação no duelo contra o Fortaleza e foi substituído. Após a partida, o treinador falou sobre o momento do camisa 89.

"É difícil, né, pro treinador... eu sei do potencial dele, sei da capacidade, e também sei de coisas pessoais...mas eu prefiro me reservar aqui. Mas é um jogador que vai voltar a jogar bem, pode ficar tranquilo", disse Adilson, sem revelar o que seriam tais "coisas pessoais".

Desde que Adilson Batista assumiu o Ceará, na partida contra o Goiás, em 6 de outubro, o rendimento de Thiago Galhardo não tem sido o mesmo. Os números provam isso. Antes, o camisa 89 havia marcado nove gols no Brasileirão e era decisivo em diversos jogos.

Agora, nas nove vezes que entrou em campo sob comando do novo treinador, entretanto, só marcou um gol (contra o Internacional) e não conseguiu repetir boas atuações, sendo inclusive substituído durante as partidas.

Vale lembrar que, com Adílsom Batista, o Ceará passou a jogar, muitas vezes, sem atacantes de ofícil. Com isso, Thiago Galhardo aparecia como falso "9". O próprio atleta chegou a dizer que se sente mais ativo atuando como "10" e não como "9".

Thiago Galhardo e o Ceará terão a oportunidade de dar a volta por cima no próximo domingo (17), às 18 horas, contra a Chapecoense, na Arena Condá.