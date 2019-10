Adilson Batista exalta Ceará e projeta Palmeiras: "Precisamos ter coragem"

O Ceará oscilou em campo, mas conseguiu a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (30), e se distanciou da zona de rebaixamento - o Vovô está em 15º, com 33 pontos. O técnico Adilson Batista exaltou a atuação da equipe e afirmou que a queda de rendimento na reta final foi devido desgaste físico.

"Fizemos um grande 1º tempo. Poderíamos ter um placar bem mais tranquilo, mas no 2º tempo baixamos um pouco. Isso não é ordem, o adversário te empurra, trabalha de uma maneira diferente, então você faz as trocas sem ter esse contra-ataque, que encaixou no último minuto. Tem alguns jogadores sobrecarregados no físico, mas tenho que enaltecer a vitória e entrega do grupo", explicou.

O Vovô entrou na Arena Castelão com Bergson entre os titulares. Artilheiro da 'Era Adilson', o atacante chegou ao 3º gol na Série A do Brasileiro e ainda deu assistência para Mateus Gonçalves fechar o placar. O comandante revelou que teve uma conversa com o centroavante para reconquistar a confiança do atleta.

"Eu disse para ele que o conhecia porque vi ele desde a juventude e ele chegou a fazer 30 gols por temporada. Hoje teve uma bola que passou e ainda bateu na canela dele. Disse para ter a paciência que no momento certo ia colocar para dentro. É inteligente, sabe jogar, tem boa técnica e foi importante hoje", explicou.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Palmeiras, sábado (2), às 19 horas, no Allianz Parque. Adilson ressaltou a dificuldade do confronto, mas pediu coragem para o time alvinegro buscar o placar, assim como fez no 1º turno, quando venceu o Alviverde por 2 a 0.

"É jogo duro, difícil, time leve, rápido, com ótimos jogadores, intensos, vem de uma vitória e busca o título, mas precisamos ter coragem. Enfrentamos Grêmio, Bahia e Santos, o Jorge Jesus elogia eles e nós enfrentamos de igual para igual, então estamos no caminho certo. Fico feliz pelo empenho e dedicação", analisou.

A delegação alvinegra se reapresenta nesta quinta (31), no turno da manhã, com treino no CT de Porangabuçu. A equipe embarca para a capital paulista durante a tarde e fecha preparação com atividade no CT do São Paulo na sexta.