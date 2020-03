Adilson Batista é demitido do Cruzeiro, e Enderson Moreira interessa à Raposa

A derrota em pleno Mineirão por 2 a 0 para o CRB, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), foi demais para a manutenção do técnico Adilson Batista como técnico do Cruzeiro. O treinador foi despedido nesta quinta-feira (12). A imprensa tomou conhecimento da saída do treinador antes mesmo dele ser avisado pela cúpula da Raposa.

Adilson chegou ao Cruzeiro nas 3 últimas rodadas do Brasileiro de 2019, quando foi demitido do Ceará. Mesmo com história no clube, o treinador não evitou a queda para a Série B do Brasileiro, situação que revelou a maior crise financeira e futebolística da história do Cruzeiro.

Além de Guto Ferreira, atual técnico do Sport, Enderson Moreira, atual técnico do Ceará, também é cotado como um dos técnicos que interessam à diretoria cruzeirense. Segundo o Globoesporte.com, Rogério Ceni, que teve passagem polêmica pelo clube em 2019, era o nome "dos sonhos" de parte do conselho gestor, mas o retorno do ex-goleiro foi visto como impossível.