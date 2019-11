Adilson Batista destaca briga por "pelo menos um ponto" e garante: "Confio neles"

O Ceará realizou o último treino na capital cearense na manhã desta sexta-feira e deve seguir viagem para Chapecó nesta tarde. Com jogadores importantes recuperados, como Felipe Silva, Luiz Otávio e Valdo, o Vovô realizou um treino tático.

Ceará e Chapecoense se enfrentam no domingo (17), às 18 horas, na Arena Condá. Adilson Batista prevê uma partida difícil, mas acredita no foco do time para conquistar "pelo menos um ponto".

Sob o comando do técnico, o Alvinegro conquistou quatro vitórias, um empate e cinco derrotas, além dos dez gols marcados. Adilson destacou o trabalho do grupo para permanecer na Série A do Brasileirão.

"Eu confio neles. Acredito neles e vejo que é um grupo extremamente profissional, que entende o que você está pedindo. Converso muito com eles. Estou aqui há 35 dias, tenho que ter cuidados para revezar e trocar. Escuto também. Evidente que olhei muita coisa para trás, esse processo de observação e interação é importante. Vejo que existe respeito naquilo que estou aplicando".

O treinador preferiu manter a escalação do time em segredo e garantiu que ainda tem algumas dúvidas. Adilson espera avaliar os jogadores no sábado e no pré-jogo.

"Nós temos mais o trabalho de hoje, o sábado em Chapecó e o domingo para decidir. A situação do Luiz foi vestiário (no Clássico-Rei). Eu aguardo. Já treinaram outros atletas que sabem a função que precisam ser feitas. Se não jogarem estes atletas, o outros estarão lá para suprir essa necessidade", aponta.