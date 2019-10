Adilson Batista confirma Thiago Galhardo como titular contra o Vasco: "Jogador diferenciado"

Técnico do Ceará, Adilson Batista confirmou, na manhã desta sexta-feira (25), o retorno de Thiago Galhardo ao time titular do Vovô no confronto diante do Vasco, no sábado (26), na Arena Castelão. Além do meia, Samuel Xavier e Fabinho, que assim como Galhardo também retornam de suspensão, também foram confirmados pelo técnico na equipe. Já o zagueiro Tiago Alves, contundido, é dúvida. A partida acontece a partir das 17h, pela 28ª rodada do Brasileirão.

"Os três voltam, são importantes como os demais", confirmou o treinador sobre as voltas de Thiago Galhardo, Samuel Xavier e Fabinho ao time principal. E continuou. "A gente pode ter ausência de jogar imporante por lesão, que é o Tiago Alves. Ainda aguardo o departamento médico".

Ausente na vitória de virada sobre o Bahia, na última segunda (21), o meia, que teve passagem recente pelo time carioca, foi alvo de grandes elogios por parte do comandante alvinegro.

"O Galhardo é um jogador diferenciado, talentoso, que chama o jogo, arrisca, tem personalidade, sabe definir, dá assistências, faz gols, conhece o Vasco, viveu grandes momentos lá também. Já o enfrentei algumas vezes e me deu trabalho, então sei o potencial do atleta. É de suma importância para todos nós. O acho um belíssimo jogador", declarou Adilson.

Vindo de um resultado importante sobre os baianos, o técnico afirma que o grupo está evoluindo, mas, assim como Pedro Ken, Adilson também acredita que a ansiedade atrapalhou em alguns jogos.

"A gente já jogou bem contra o Santos. Fizemos um grande jogo contra Santos e Bahia. Fizemos um segundo tempo muito bom contra o Goiás e fomos um pouco ansiosos contra o Avaí. Até pelo momento, o reflexo dos jogos anteriores, muitos jogos sem vencer e sem gols. Podemos melhorar nesse quesito, ter mais tranquilidade, ter mais dicernimento para escolher a tomada de decisão para fazer a escolha correta", afirma. E acrescentou. "A gente já espera ter um melhor rendimento dentro de casa. Todos nós sabemos a importância, responsabilidade e o que representa o jogo. Sabemos a qualidade do adversário. Tenho o maior respeito pelo Vasco, já trabalhei lá, sei da grandeza do clube. O Vanderlei Luxemburgo é um profissional que eu admiro. Cinco vezes campeão Brasileiro, tem muita coisa boa e muita contribuição para o futebol brasileiro em times que deu prazer de ver jogar. É um profissional capacitado, experiente e nós temos que ter o devido respeito. Vamos trabalhar com muita seridade para fazer um grande jogo", disse.

Indo para o seu sexto jogo no comando do Vovô - duas vitórias e três derrotas -, o treinador reclamou do pouco tempo de trabalho para conseguir implantar seu método de jogo e afirmou que as mudanças táticas variam de acordo com cada partida.

"O tempo eu digo que não foi o ideal (para introduzir seu trabalho da maneira que gostaria) Porque foram cinco jogos e cada três dias eu tinha um jogo e tinha que recuperar quem jogou. Então, desde que cheguei, foram poucos os trabalhos. Fiz mais trabalhos táticos e posicionais e tentando controlar a carga para que eles tenham força suficiente durante a partida. Então, eu vou ter (tempo para trabalhar) quando tiver semana cheia (sem jogo), depois do clássico. Infelizmente, em função do nosso calendário, foi tudo corrido e nós fomos ajustando e fazendo correções dentro dos jogos, com poucos dias para trabalhar. Já temos noção daquilo que a gente pode fazer durante o jogo, as trocas. Quem está entrando, está indo bem. O Leandro Carvalho entrou muito bem no último jogo, gostei. O Bergson teve presença de área, situações de gol. Eu vejo assim o futebol", disse. E emendou, finalizando. "Grande parte do trabalho é manter e dar ritmo, procurar, dentro daquilo que fez no último jogo, trabalhar com a mesma situação. No jogo contra o Santos, tivemos o mesmo posicionamento contra o Bahia. E foram dois bons jogos. Então, vamos encontrando um modelo (de jogo). As vezes, sem o camisa nove, mas com um jogador mais habilidoso. As vezes com o camisa nove. Da minha parte, não vejo problema (fazer mudanças táticas), o que importante é o rendimento. E é isso que foi feito no jogo. Está bem claro e definido o sistema que nós jogamos. Independente das peças, vejo uma evolução e que temos um padrão".

No sábado (26), Ceará e Vasco se enfrentam, na Arena Castelão. A bola vai rolar às 17h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.