Adilson Batista confirma Bergson no time titular do Ceará contra o Fluminense

Depois de entrar no segundo tempo e marcar o gol do Ceará no empate em 1 a 1 contra o Vasco, no último sábado (26), o atacante Bergson será titular na partida contra o Fluminense. Quem confirmou a entrada do camisa 77 foi o treinador Adilson Batista, em entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (29).

"O Bergson, no início, a gente tava um pouquinho preocupado com questão de segurança, confiança, e eu acho que ele ganhou (a confiança). E eu acho que isso é importante. Então ele inicia o jogo, eu inicio com o Bergson", garantiu o comandante alvinegro.

Por outro lado, o zagueiro Thiago Alves e o meia Juninho Quixadá seguem fora.

Com a entrada de Bergson, o Ceará deve ir a campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; William Oliveira, Fabinho, Ricardinho, Felipe Baxola e Thiago Galhardo; Bergson.

Adilson falou ainda sobre a postura que o Vovô deverá ter para superar o time carioca.

"Quando eles estiverem fechados, a gente precisa ter paciência. Quando eles tiverem a bola, precisaremos neutralizar e tentar diminuir os espaços, marcando um pouquuinho mais adiantado, pra tentar vencer o jogo".