Adilson Batista cita Barcelona e Seleção de 70 para explicar ausência de centroavante

No empate do Ceará em 1 a 1 contra o Vasco, chamou atenção que o técnico Adilson Batista optou por escalar o Vovô sem nenhum atacante de ofício. Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante alvinegro justificou a opção citando o Flamengo, o Barcelona de Pep Guardiola e a Seleção Brasileira de 70.

"O melhor time do futebol brasileiro (Flamengo) tem dois e às vezes eles não estão na área. Estão te induzindo, abrindo. A seleção de 70 não tinha um nove. O Barcelona do Guardiola, o Messi fazia um meia-direita, um falso meia nas costas dos volantes e a gente via mais de 100 gols no ano. Não é o nove. Tivemos oportunidades para fazer. Claro que você pode pensar que o Bergson pode sempre entrar. Ele entrou em Salvador e teve uma boa jogada. Temos tempo para pensar e vamos com uma formação para vencer o Fluminense", explicou o comandante, afirmando ainda que o esquema funcionou em outras ocasiões.

"O atleta vai te dando a resposta e a própria escalação, quando você entra com uma escalação em função daquilo que vem observando. Fizemos bons jogos contra Santos e Bahia, com duas linhas e Fabinho fazendo o lado direito, como fez muito bem contra o Goiás. Você tenta manter. O volume você tinha mesmo sem o nove", destacou.

Com 30 pontos na tabela e ocupando a 15ª colocação, o Ceará volta a campo na próxima quarta-feira (30), para enfrentar o Fluminense, às 21h30min, no Castelão. O confronto é importantíssimo, tendo em vista que o time carioca está em 16º, logo atrás do Vovô.