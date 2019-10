Adilson Batista afirma confiança em reviravolta e diz: "Trabalho pensando em vencer"

Em apresentação oficial como novo treinador do Ceará, Adilson Batista afirmou, na tarde desta sexta-feira (4), que sua forma de trabalhar é sempre com pensamento vitorioso. O comandante também afirmou já ter uma noção da equipe que irá entrar contra o Goiás, no domingo (6), pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, e que o zagueiro Luiz Otávio deve ir no banco de reservas.

"Eu sempre trabalho pensando em vencer e é isso que eu passo aos meus atletas. Sei do grau de dificuldade do jogo de domingo. Tem hoje, tem amanhã. Tem conversa antes do jogo. É muita coisa que acontece no jogo. Temos que diminuir a margem de erro para vencer. Planejo entrar com o que temos de melhor para vencer", afirmou Adilson.

Comparando sua chegada no América-MG no ano passado, quando o time estava em crise, o treinador disse querer ter o mesmo resultado nas suas duas primeiras partidas no comando do time mineiro, onde venceu duas rodadas seguidas.

"Cada um tem uma maneira de pensar futebol e algumas coisas que você observa, eu tenho o oposto. Então também tenho que ter esses devidos cuidados para não agredir muito e não confundir. Eu espero que aconteça o que nós fizemos lá (no América-MG). Na troca (de treinadores), eu ganhei dois jogos seguidos. Seria o ideal. Algumas coisas eu vou conversar e vou mostrar para que eles (jogadores) entendam que vai ser fácil a adaptação", analisou.

Bastante satisfeito com o setor defensivo do elenco, o treinador encheu Luiz Otávio de elogios e afirmou que, apesar de não saber se o defensor terá condições de atuar contra o Goiás, ele estará no banco de reservas. Luiz se recupera de lesão muscular. Sua última partida foi na derrota polêmica por 1 a 0 contra o São Paulo, no estádio Morumbi, quando sofreu uma torção no tornozelo.

"(Luiz Otávio) é um belíssimo jogador, o Valdo também tem crescido, o Tiago Alves é experiente, (Eduardo) Brock. Então, estamos bem servidos ali (na zaga). O Luiz é um zagueiro que, desde o ano passado, a gente acompanhou e é um atleta que merece muitos os elogios (que têm recebido). Parabéns pela aquisição do atleta. Então, eu ainda aguardo, mas, a princípio, eu posso levá-lo para o jogo. Não sei se vai jogar, mas posso levá-lo", afirmou o técnico.

Confiante no grupo, Adilson revelou ter aceitado o convite de comandar o Ceará, que vem de oito jogos seguidos sem vencer, por acreditar no grupo de jogadores e que irá observar atletas das categorias de base.

"Aceitei o desafio porque confio no elenco. Antes de você chegar, colhe as informações para quando o presidente for te ligar. Dentro de uma linha de que eu já trabalhei com alguns atletas como Pedro Ken, Diogo Silva e Willian Popp. O que eu vi e observei eu acredito que é possível com aquilo que nós temos aqui. Acredito e confio no elenco e eles vão dar a resposta que precisamos", afirmou. E continuou, falando sobre os jovens que estão sendo formados na base do clube. "As vezes, jogar contra um adversário de menor expressão. Eu quero trazer, quero observar. Eu vi os jogos (do ano passado). Tinha o Arthur Cabral, que foi para o Palmeiras. Temos que enaltecer o trabalho que está sendo desenvolvido pelo clube. Ainda não deu nem tempo de eu ir na base ver o centro de treinamento. Quero ter esse tempo, mas primeiro tenho que focar no Goiás. Essa é minha prioridade hoje, depois eu vou ver com carinho".

Sobre o adversário de domingo (6), quando o Vovô terá duelo direto contra o time goaino, Adilson Batista afirmou já ter uma base do time que iniciará a partida e que no sábado (5), em treino que será aberto ao torcedor, tomará a decisão final dos atletas que irão entrar como titulares.

"Gosto de futebol bem jogado, de imposição. Já tenho uma ideia inicial de jogo contra o Goiás. Temos que ter cuidado, discernimento e perseverança. Hoje nós teremos um novo trabalho. Amanhã pela manhã terei um outro treino para definir quem vai para o jogo de domingo", finalizou.

Neste domingo (6), o Ceará recebe o Goiás, cpela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para iniciar às 16h, na Arena Castelão.