Adiado pelo coronavírus, Juventus x Inter de Milão é remarcado para este domingo (8)

Um dia depois do governo emitir um novo decreto determinando que todos os eventos esportivos na Itália sejam realizados sem a presença de público por ao menos um mês devido ao surto do coronavírus no país, a Lega Calcio, empresa que organiza o futebol italiano, a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) e os clubes se reuniram nesta quinta-feira (5) e acertaram a remarcação de vários jogos do Campeonato Italiano que foram adiados nas últimas semanas.

Em um confronto direto pela liderança, o clássico Juventus x Inter de Milão, em Turim, que foi adiado no último final de semana, será jogado já neste domingo (8) para não atrapalhar a briga pelo título, que inclui também a Lazio. O time de Roma está em primeiro lugar com 62 pontos, contra 60 do de Turim (com uma partida a menos) e 54 do de Milão (com dois jogos a menos).

De acordo com a decisão dos dirigentes, todos os duelos da 26ª rodada adiados do último final de semana, incluindo Juventus x Inter de Milão, serão disputados neste domingo (8) e segunda-feira (9). São eles: Milan x Genoa, Parma x SPAL, Sampdoria x Verona, Udinese x Fiorentina e Sassuolo x Brescia. Assim, toda a 27ª rodada foi adiada para uma data a ser definida futuramente.

Em relação às quatro partidas da 25ª rodada que foram adiadas no último dia 22, três delas - Atalanta x Sassuolo, Verona x Cagliari e Torino x Parma - serão disputadas no próximo dia 18, uma quarta-feira. O duelo Sampdoria x Inter de Milão ficou sem data por conta da participação da equipe milanesa na Liga Europa.