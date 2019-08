Adalberto faz primeiro treino no Fortaleza e aguarda regularização para estrear contra o Santos

Último reforço anunciado pelo Fortaleza, o zagueiro Adalberto já se juntou ao elenco do Tricolor. Na tarde desta quarta-feira (21), o defensor, que teve contratação anunciada dois dias antes, realizou seu primeiro treinamento com a delegação leonina, no CT Ribamar Bezerra.

O clube agora trabalha para conseguir regularizar o atleta no BID da CBF até sexta-feira (23), para que ele esteja à disposição para estrear contra o Santos, às 16 horas do próximo domingo (25).

Antes de voltar ao Fortaleza, o zagueiro estava no ABC-RN, que foi rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro no último domingo (18). O contrato de Adalberto vai até o fim da Série A 2019.

Esta será a 3ª passagem do defensor pelo Leão. Em 2018, ele estava no Tricolor e atuou em 12 partidas - todas como titular - na campanha que deu o título da Série B do Brasileiro ao clube.

Além de Adalberto, o Fortaleza tem negociações avançadas com o zagueiro Jackson, do Bahia, que pode ser anunciado oficialmente em breve. O meia Everton Felipe, do São Paulo, também está na mira do Leão.