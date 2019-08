Adalberto é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza contra o Goiás

O técnico Zé Ricardo ganhou mais uma opção para o sistema defensivo do Fortaleza. Na tarde desta segunda-feira (26), o zagueiro Adalberto teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição para estrear contra o Goiás, no próximo domingo (1), às 16 horas, no Castelão.

O treinador leonino tem agora quatro zagueiros aptos no elenco: Juan Quintero, Jackson, Adalberto e Nathan Ribeiro. Com lesão no joelho, Roger Carvalho, que vinha sendo titular, está fora do restante da temporada.

Adalberto foi anunciado como reforço na última segunda-feira (19), e afirmou ter ficado surpreso com as reações e garantiu entregar tudo que pode no retorno ao Tricolor do Pici. Após críticas da torcida, ele desabafou.

"Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu preciso trabalhar com muito empenho, com muita determinação, como eu sempre fiz. E tenha certeza que vou dar a volta por cima. A oportunidade que eu tiver eu vou agarrar da melhor maneira possível", disse o defensor em sua apresentação.

Para a partida contra o Goiás, Zé Ricardo sabe que terá que fazer mudanças no time, já que terá dois desfalques e um retorno.