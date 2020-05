Acessos históricos de Ceará e Fortaleza serão transmitidos pela TV Verdes Mares

O momento é de nostalgia para os amantes do futebol cearense. Com as competições suspensas devido à pandemia do novo coronavírus, a TV Verdes Mares irá retransmitir os jogos que marcaram acessos de Ceará e Fortaleza à Série A do Campeonato Brasileiro.

O primeiro duelo, mais antigo, é histórico para o Tricolor do Pici. O torcedor vai reviver o triunfo por 2 a 0 diante do Avaí em 2004, no Castelão. A exibição ocorre dia 31 de maio, às 16 horas.

Na sequência, é a vez dos alvinegros relembrarem a chegada na elite nacional com vitória do Ceará contra a Ponte Preta em 2009: 2 a 1 no estádio Moisés Lucarelli/SP. A tranmissão será dia 7 de junho, às 16 horas.