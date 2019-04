Abertas as inscrições da XXVII Corrida de Rua Unifor

As inscrições para a XXVII Corrida de Rua Unifor foram abertas nesta sexta-feira (26), encerrando-se dia 26 de maio, no endereço eletrônico www.unifor.br/corridaderua. Um dos mais tradicionais eventos esportivos do Ceará, a Corrida de Rua Unifor acontecerá dia 2 de junho.

A principal novidade da edição deste ano é a mudança no percurso da corrida de 10 km, que agora passará pelas avenidas Washington Soares, Engenheiro Santana Júnior, Padre Antônio Tomás, Sebastião de Abreu e novamente Washington Soares, até chegar à pista de atletismo da Unifor. O percurso da corrida de 5 km permanece o mesmo de anos anteriores, circundando o Centro de Eventos do Ceará.

Ambas as provas são homologadas pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt) e, segundo a organização do evento, a previsão é de 2.000 (5 km) e 1.000 competidores (10 km), respectivamente. Além disso, haverá uma terceira prova, destinada às pessoas com deficiência, com previsão de 600 inscritos.

A corrida geral de 5 km e 10 km será dividida em três categorias: Geral, Universitários e Funcionários do Grupo Edson Queiroz. A organização do evento e seguranças estarão em todo o circuito, que será fechado para garantir maior segurança aos atletas. Participará também o chamado pelotão de elite, formado por atletas com resultados expressivos. O circuito contará ainda com pontos de hidratação a cada 2,5 km.

O valor da taxa de inscrição para o público em geral é de R$ 80,00, já para funcionários, professores, alunos matriculados da Universidade de Fortaleza, pessoas com idade acima de 60 anos e portadores de deficiência física o valor da taxa é de R$ 40,00. O evento conta com o apoio da Indaiá e Hapvida.

De acordo com o professor Ralciney Barbosa, coordenador geral da Corrida de Rua Unifor 2019, “a organização desse evento está sendo um verdadeiro desafio profissional. Estou nessa função de coordenação geral, mas já passei por outras funções ao longo da minha história na Unifor e considero um bom aprendizado. Nos últimos anos vinha organizando a corrida da pessoa com deficiência para 600 pessoas, mas organizar a de 5 e 10 km para 3000 pessoas é outra realidade. Lidar com uma estrutura a qual envolve muitas pessoas e setores, requer uma estratégia de organização que devo visualizar a totalidade e ao mesmo tempo, as necessidades específicas de cada setor”.

“As expectativas são as melhores possíveis. Iniciamos os trabalhos mais cedo e esperamos estar com todas as vagas preenchidas antes do prazo final das inscrições, isso principalmente pela divulgação começar mais cedo. Outro diferencial positivo foi a mudança de percurso que torna a corrida mais técnica, segura e, consequentemente, mais atrativa. O público das corridas hoje é bastante exigente e vamos tentar impressionar a todos nesta XXVII edição”, destacou Ralciney.

Entrega de kits e horários

Os kits e chips, que servirão para monitorar o tempo de corrida dos atletas, serão entregues no Ginásio Poliesportivo da Unifor, nas seguintes datas: 30/05, das 15h às 20h, para os competidores portadores de deficiência e assessorias esportivas; 31/05, das 9h às 20h e 1º/06, das 8h às 16h, para os demais competidores.

A concentração e a largada dos participantes ocorrerão na avenida Dr. Valmir Pontes, na Praça do NAMI, em direção à av. Washington Soares. A corrida para as Pessoas com Deficiência terá largada às 8h35min, saindo do mesmo local de 2018, sendo a concentração ao lado do Ginásio Poliesportivo, no Campus Unifor.

Premiações

A premiação constará de dinheiro, medalhas e troféus. Os primeiros colocados na corrida de 5 km receberão R$ 1.500,00 (1º lugar), R$ 1.000,00 (2º lugar) e R$ 500,00 (3º lugar). E para os primeiros colocados da corrida de 10 km, a premiação será de R$ 2.500,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.500,00 (3º lugar).

As medalhas serão entregues para todos os competidores que completarem o percurso de 5 km e 10 km e os troféus serão entregues para os três primeiros colocados em cada categoria e naipe da prova de 5 km e 10 km.

Serviços

XXVII Corrida de Rua Unifor

Dia 2 de junho de 2019

Largada às 6h30 da Avenida Dr. Valmir Pontes, em frente a praça do NAMI com chegada no Campus da Unifor

Inscrições: 26 de abril a 26 de maio de 2019

Mais informações: (85) 3477.3143 - 3477.3476 – 3477.3449

Atletas com deficiência

Concentração dos atletas: ao lado Ginásio Poliesportivo

Local de largada: Av. Valmir Pontes, na Praça do NAMI.

Horário da largada: 8h35

Distância do percurso: 800m

Mais informações no site.