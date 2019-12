Abel Braga estuda entrar na Justiça para exigir parte de premiações de conquistas pelo Flamengo

Recentemente contratado para o cargo técnico do Vasco para 2020, Abel Braga analisa entrar na Justiça para cobrar do Flamengo parte das premiações de conquistas do clube em 2019. O treinador deixou o comando do rubro-negro em maio deste ano.

Campeão da Libertadores, Campeonato Brasileiro e vice do Mundial de Clubes, o Flamengo irá dividir mais de R$ 70 milhões entre jogadores, funcionarios do departamento de futebol e comissão técnica como remuneração aos títulos conquistados nesta temporada.

Por ter comandado o time nas seis primeiras rodada do Brasileirão e durante a primeira fase da competição sul-americana, Abel entende que também tem direito na premiação distribuída e deseja receber uma parte proporcional ao tempo em que esteve no comando da equipe.

"O trabalho no rival está sendo bem feito, mas está sendo terminado. Eu comecei. Com a Florida Cup, com o Estadual, com a classificação na Copa do Brasil 75% garantida com a vitória em São Paulo. E classificado em primeiro no grupo da Libertadores, o que não acontecia há 11 anos, então não é bem por aí", argumentou o treinador durante apresentação no Vasco.

Por meio de seu departamento Jurídico, o Flamengo revelou não acreditar que Abel irá entrar na Justiça e afirma ao assinar a rescisão contratual, encerrou qualquer obrigação do clube para com o treinador.

Como o judiciário está em recesso, o ocorrido ainda não foi à Justiça. No entanto, ainda há uma possibilidade dos agentes do técnico procurarem por um acordo diretamente com o clube.