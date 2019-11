Abel Braga deixa o Cruzeiro, e Adilson Batista, ex-Ceará, será o substituto

Abel Braga não é mais técnico do Cruzeiro. O treinador deixou o cargo do clube nesta sexta-feira (29), após ter sido derrotado, no Mineirão, por 1 a 0 para o CSA-AL, na última quinta-feira (28). Adilson Batista, demitido do Ceará na madrugada da quarta (27) para quinta (28) após goleada para o Flamengo, no Rio de Janeiro, será o substituto.

Pouco mais de 24h depois de ter sido demitido do Alvinegro de Porangabuçu, Adilson assume o comando técnico do time mineiro, onde trabalhou entre 2008 e 2010.

O Cruzeiro, que vive em meio à crise financeira e política, é o 17º da tabela com 36 pontos. Com 37, o Ceará é o primeiro time fora do Z4.

Lutando para escapar do rebaixamento à Série B do Brasileirão, mineiros e cearenses são adversários diretos.

Como treinador do Vovô, Adilson Batista conquistou apenas quatro vitórias - Avaí, Bahia, Fluminense e Internacional- em 13 jogos enquanto Abel Braga, só venceu três das 14 partidas sobre o comando da Raposa - São Paulo , Corinthians e Botafogo.

O anúncio oficial será feito nesta sexta-feira (29), às 11h, na Toca da Raposa II, por Zezé Perrella, gestor de futebol e presidente do Conselhero Deliberativo do Cruzeiro.