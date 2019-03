A pedido do Fortaleza, Clássico-Rei tem mudança de horário

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (29), mudança de horário no próximo Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense. A partida que estava marcada para começar às 17h, sofreu alteração e será iniciada às 16h do dia 10 de março, na Arena Castelão. Segundo a FCF, a mudança foi a pedido do Fortaleza, mandante da partida. O jogo será válido pela 6ª rodada do Estadual.

As equipes, que não disputaram a primeira fase da competição, vivem momentos distintos no Estadual. Com 10 pontos em 4 jogos, o Vovô é o líder e vem de três vitórias e um empate no certame. O time do técnico Lisca ainda não sofreu nenhuma derrota no Cearense.

Por outro lado, o Tricolor do Pici, que caiu para a quarta colocação após ser derrotado pelo Horizonte, na última quarta (28), tem sete pontos em cinco jogos. Nas última três rodadas no Estadual, o Leão sofreu duas derrotas e empatou um jogo.

Veja a nota no site da FCF.