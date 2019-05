"A festa é nível europeu", diz Ceni sobre torcida do Fortaleza contra o Botafogo/PB

O Fortaleza está a um empate de ser campeão nordestino. Com a vitória sobre o Botafogo/PB nesta quinta-feira (23), o Leão fica mais próximo do primeiro título da Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, quase 39 mil torcedores fizeram uma grande festa pelo jogo de ida, incentivando a equipe tricolor. Para o treinador Rogério Ceni, o palco montado não deixa a desejar em comparação a clubes da Europa.

> Análise: Fortaleza vence Botafogo/PB e abre vantagem para a final

"Altíssimo nível. Em matéria de torcida, primeiro mundo. Talvez hoje no Brasil, seja a maior festa que um clube pode receber. Diria até que a torcida está num nível acima de seus jogadores e do seu treinador. A festa que os caras fazem é nível europeu. Não tenho o que falar, é unânime", afirmou.

O comandante do Fortaleza também destacou a importância da torcida tricolor apoiando e encorajando os atletas em campo.

"Talvez a maior aventura da minha vida. É sempre importante trabalhar para time de massa. Até pra ser vaiado, é melhor ser vaiado por 40 mil pessoas. É uma festa absurda. Isso paga cada dia de trabalho", finalizou.

O atacante fez seu segundo gol com a camisa tricolor em 17 jogos Foto: Kid Júnior

Autor do gol, Wellington Paulista foi novamente peça chave no setor ofensivo do Leão. Atacante que flutua bastante pelos espaços no meio, o atleta levou uma bronca de Ceni durante o intervalo. O técnico considerou a função dele como homem de área mais importante que a de armador nessa final.

"Wellington é nosso 9. Ele e Kieza, em tese, são 9 de área. Mas ele tem bom jogo combinado. O tamanho da importância dele na hora de recompor, poucos fazem no Brasil. Ele se doa muito. Mas hoje o jogo era na área. Muitas jogadas pelos lados. Reclamei e, ainda bem, no segundo tempo ele estava lá quando a bola veio", afirmou o comandante.

Jogo de volta

A segunda e última partida da Copa do Nordeste ocorre na quarta (29), às 20h, no Almeidão. Ceni aposta numa estratégia mais ofensiva do Botafogo/PB em casa, além de torcer para não ter baixas no elenco do Fortaleza.

"A vantagem é mínima. Talvez não retrate o que foi o jogo. Botafogo é um time bem mais ofensivo em seus domínios. O que pode mudar são peças de acordo com cansaço. Já é o oitavo jogo em quatro semanas, temos mais seis. Maior medo é esse, de perder jogador lesionado", explicou.

Antes da final, o Tricolor de Aço encara o Vasco pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, às 19h.