A caminho do Japão, Valdo se despede do Ceará nas redes sociais: "Sigo sendo torcedor do Vozão"

Agora ex-jogador do Ceará, o zagueiro Valdo se despediu do clube alvinegro pelas redes sociais nesta terça-feira (14). O defensor foi vendido ao Shimizu S-Pulse, do Japão, por R$ 3,4 milhões na cotação atual. Porém, o time cearense pode lucrar em uma eventual venda pois continua com 20% dos direitos do atleta.

"Saio com a sensação de um até logo, porque vocês sempre farão parte da minha vida e da minha carreira profissional. Ao lado dessa torcida apaixonada vivemos bons e maus momentos, mas sempre com orgulho de defender esta nação. Obrigado, Vozão, torcedor, diretoria, comissão técnica, funcionários, companheiros, por tantos momentos maravilhosos em todos esses anos", falou o defensor no post.

Atletas que continuam no Vovô, Felipe Silva e Luiz Otávio cumprimentaram Valdo em sua despedida nas redes sociais. "Vai na fé Valdomiro... sucesso e Deus abençoe meu amigo. Você merece ... gambatte cudasai", disse Felipe. "Vai na fé irmão, que Deus sempre vai ser contigo", comentou o ex-companheiro de zaga, Luiz Otávio.

Ex-alvinegros também desejaram sucesso à nova trajetória do zagueiro. O meia Thiago Galhardo, agora do Internacional, e o atacante Arthur Cabral, que jogaram com Valdo em 2019 e 2018, respectivamente, comentaram na publicação.

"Honrou demais. Você é monstro, irmão!", comentou Arthur Cabral. "Boa sorte irmão. Deus abençoe. Sou teu fã!! Vai xerife!!", falou Galhardo.

Pelo Alvinegro, Valdo participou de 118 jogos desde 2016, quando foi contratado do Confiança/SE. Seu destino na Terra do Sol Nascente, o Shimizu lutou contra o rebaixamento na última temporada, terminando o Campeonato Japonês em 12º, a 3 pontos da zona de rebaixamento.

Para sua posição, o Vovô trouxe Tiago Pagnussat, do Bahia, e William Klaus, do Internacional.