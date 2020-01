A 15 dias do jogo da "Sula", Fortaleza busca melhor forma para encarar o Independiente

O frio na barriga de quem vai acompanhar o seu time do coração no 1º jogo internacional por uma competição oficial só aumenta. As próximas duas semanas serão de preparação não só para quem vai viajar à Argentina para ver Independiente x Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, mas, principalmente, para os atletas que começaram a temporada agora.

Foram somente duas partidas (Vitória 0 x 0 Fortaleza; Caucaia 0 x 1 Fortaleza) da 1ª equipe cearense a atuar fora do Brasil em uma competição continental neste ano. Pouco para um time que, dia 13/02, vai enfrentar o maior campeão da Libertadores, no estádio que leva o mesmo nome.

Até lá, o Leão do Pici terá mais 3 compromissos para chegar 100% contra o Independiente. O Clássico-Rei, o Atlético/CE e o Santa Cruz serão “testes” para talvez o maior jogo da história centenária do clube.

Durante a vitória contra o Caucaia, o técnico Rogério Ceni variou bastante a formação tática do Tricolor de Aço, além de rodar todos os reservas. Com poucas opções de troca no setor ofensivo, a preocupação maior é se o time cearense vai contratar mais reforços para bater de frente durante os 180 minutos na “Sula”.

"Não sei se esse esquema será usado outras vezes. Depende dos jogadores que vão chegar. Temos laterais para substituir, mas não extremos. Precisamos de peças para revezar as funções e não causar desgaste. Tentamos modelar o time com as possibilidades que temos. Quando chegar num momento decisivo, como na Sul-Americano, vamos decidir um time que julgamos melhor para o jogo", afirmou o treinador do Leão.

Das 4 contratações feitas para 2020 (Cariús, Michel, João Paulo e Luiz Henrique), nenhuma chegou para repor as 4 saídas das alternativas de velocidade de Ceni no ano passado. Em uma equipe que se baseia na estratégia de contragolpe, pontas são essenciais para o modelo de jogo. O atacante David Fonseca, do Cruzeiro, está encaminhado com o Fortaleza, podendo ajudar no setor. Porém, ainda não há confirmação quanto à sua chegada.

Encarar os hermanos rojos é um desafio que a torcida tricolor nunca esperaria há alguns anos, mas que se concretiza como um sonho de quem galgou sua vaga com muita competência. Uma oportunidade que marca Ceni não só como técnico, mas como o torcedor que se tornou.

"Tem gente com o pai de 80 anos, torcedor do Fortaleza, que nunca teve a oportunidade de ver o seu time jogar uma partida desse tamanho. Se eu fico emocionado por eles, imagina quem nasceu Fortaleza”, declarou o comandante tricolor.

Apesar do Independiente não vencer há 5 jogos, amargando a 16ª posição na Superliga nacional, o técnico alerta sobre os cuidados contra os argentinos em seus territórios, esperando chegar num nível próximo ao adversário até o embate.

"É um time de muita intensidade, jogando e marcando alto. Vamos montar um time competitivo. Em duas semanas podemos evoluir mais. Quem estiver com a gente lá, vai ser uma experiência única. Esperamos ter condições de um time que surgiu no cenário internacional nesse ano enfrentar o maior vencedor das Américas", falou Ceni.