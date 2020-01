"A 1ª impressão foi ótima", afirma Bruno Pacheco, reforço do Ceará, em sua apresentação no clube

Aos poucos, a torcida do Ceará vai conhecendo mais de perto os novos contratados do clube para a disputa da temporada 2020. Para um deles, Bruno Pacheco, conhecer o Alvinegro de Porangabuçu em sua apresentação ao clube nesta sexta-feira (10) deixou uma boa impressão inicial.

“Perguntaram para o meu empresário se eu queria jogar no Ceará e disse que iam fazer de tudo para me trazer. Me senti valorizado. Além disso, a torcida e projeto contam muito. A 1ª impressão foi ótima", disse o atleta.

Titular em todos os 33 jogos que fez pela Chapecoense na Série de 2019, Bruno distribuiu 5 assistências, além de ser um destaque defensivo daquela equipe. No Vovô, o lateral enxerga muito potencial de evolução no time.

"Nas primeiras semanas, bate aquele cansaço. E você vê todo mundo treinando e ninguém reclamando. Isso é bom pro grupo, que tem muito a evoluir ainda. Temos tudo para fazer um grande ano. Jogadores de nível nacional, de peso, mas temos que trabalhar. Vamos fazer de tudo pra fazer uma grande temporada, trabalhar para chegar na ponta em todas as competições. Com humildade e trabalho”, falou o defensor.

Bruno chega como titular na posição já que João Lucas saiu do Ceará, tendo agora somente o jovem Matheus Farias, da base, para competir. O atleta, porém, garante humildade em seu começo de trajetória no clube.

“Espero uma disputa sadia. É como o Argel fala, quem estiver melhor vai jogar. Se puder, quero jogar todas as partidas. Aos poucos vocês vão conhecer o Bruno Pacheco. Uma pessoa humilde, que vai procurar seu espaço sem passar por cima de ninguém e que, no mínimo, vai mostrar muita garra”, falou Bruno.