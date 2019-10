9ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Ceará começa nesta sexta-feira (25), em Itarema

A partir desta sexta-feira (25), a Aldeia Tapera sedia a 9ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Ceará. A cerimônia de abertura acontece nesta quinta-feira (24), às 20h, no Campo Bosco Beira Rio, em Itarema. A competição conta com mais de 900 atletas de 21 delegações em 8 modalidades: Arco e Flecha, Arremesso de Lança, Cabo de Guerra, Canoagem, Corrida da Tora, Futebol, Queda de Braço e Triathlon Revezado.

Os jogos ocorrem desde 2004 em aldeias indígenas do Ceará com o intuito do intercâmbio cultural entre as etnias, relembrando as práticas de seus antepassados durante as disputas.

Para o atleta Cassimiro Tapeba, os Jogos tem um valor acima do esportivo. "Para nós, é momento de mostrar e valorizar a cultura de cada povo, além da troca de saberes, do espírito de competitividade, dos nossos rituais, da nossa espiritualidade e das modalidades esportivas indigenas", conta Cassimiro, que irá competir nas modalidades Corrida com tora e no Futebol.

Com atividades das 5h até as 20h, o evento reúne 14 etnias, entre elas Tremembé, Anacé, Tapeba, Pitaguary, Potyguara, Kanindé e Tupinanbá de 17 municípios do estado. A última edição, em 2018, foi na Aldeia Tapeba, em Caucaia.

Além das disputas esportivas, o evento conta com apresentações culturais e uma feira onde serão expostos e comercializados artesanatos produzidos pelas etnias participantes.