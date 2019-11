7° Congresso Internacional de Jogos Desportivos acontece na Universidade de Fortaleza

A sétima edição do Congresso Internacional de Jogos Desportivos tem como sede a Universidade de Fortaleza (Unifor). O evento acontece até sábado, 9 de novembro, e tem como tema central a Transdisciplinaridade e Multiprofissionalidade nos Jogos Desportivos: Possibilidades de intervenção profissional.

O congresso é realizado pela Associação dos Profissionais de Educação Física do Ceará (APEFICE) com o apoio da Universidade de Fortaleza, do Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES), da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5).

A programação reúne convidados nacionais e internacionais em conferências, mesas redondas e colóquios. O Congresso foi promovido pela primeira vez, em 2007, na Faculdade de Desporto (FADE) da Universidade do Porto (UP) e objetiva oportunizar profissionais e estudantes o intercâmbio e a troca de experiências no que diz respeito à análise da performance desportiva, o ensino e a aprendizagem do desporto e a formação de treinadores desportivos e cognição/ação nos desportos.

O Congresso possui como público-alvo pesquisadores, profissionais e estudantes de graduação e pós-graduação em Educação Física e áreas afins. Para os participantes, haverá entrega de material de suporte (pastas, blocos e canetas) e entrega de certificado online de participação.

Serviço

7° Congresso Internacional de Jogos Desportivos

Data: 6 a 9 de novembro de 2019

Horários: 8h às 18h

Mais informações: (85) 3477.3143