5º Rally do Esquenta é realizado no Ceará

Em evento realizado no Estado do Ceará pelo supercampeão e diretor de provas Rogério Almeida, o 5º Rally do Esquenta reuniu vários pilotos cearenses de quadriciclos, motos, carros e UTVS. O intuito da disputa foi uma forma de "esquentar" os motores dos automóveis para o Esporte Motor Off-road.

Com roteiro exclusivo, a competição entre motos foi válida como abertura do Campeonato Cearense de Enduro. A disputa durou cerca de cinco horas, com percursso de 120km com trilhas por Aquiraz, onde foi dada a largada e o fim, passando Pindoretama e Cascavel.

Bastante elogiado pelos competidores, o evento arrecadou leite em pó e fez doação ao IPREDE (Instituto Primeira Infância).