5ª edição da Corrida Vida reúne cerca de 5 mil atletas neste domingo; veja quem foram os vencedores

A 5ª edição da Corrida Vida foi realizada na manhã deste domingo (22) com percursos de 5km e de 10km com largada no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza. Cerca de cinco mil atletas participaram do tradicional evento esportivo, sendo três mil deles na categoria de 5km e dois mil para a de 10km. Cadeirantes e paratletas tiveram categorias específicas.

A Corrida Vida, com o tema "Vamos todos, vamos juntos", foi dividida em quatro categorias, sendo a de 5km individual geral (feminino ou masculino); 5km individual cadeirantes (feminino ou masculino); 5km individual paratletas (feminino ou masculino) e 10km individual geral (feminino ou masculino). Às 6h ocorreu a largada para cadeirantes e paratletas, e às 6h05 foi a vez dos incritos em geral.

O primeiro a cruzar a linha de chegada dos 5 km foi Elvis Oliveira de Sousa, 27 anos, da cidade de Beberibe, no litoral cearense. "Graças a Deus o meu objetivo eu consegui [...]. Agradeço muito a Deus, primeiramente, e a minha família que me apoia", afirma Elvis. "Hoje eu vivo da corrida. Antes eu trabalhava na roça com o meu pai no sertão e hoje eu vivo da corrida graças aos meus patrocinadores", continua.

Na sequência, Valdison das Neves Silva, de 29 anos, Jorge Olegario Silva de Oliveira, 39 anos, José Oberlan Galdino dos Santos, 28 anos, e Dioclecio Rodrigues Santana, 31, anos, chegaram a segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

No feminino, a atleta Karine Paiva Colares, de 24 anos, foi a primeira a cruzar a linha de chegada, seguida por Pedrinha Silva Vieira, 28 anos, Tatiana Abreu da Silva, 31 anos, Cristiane Berbardo Conceição, 40 anos, e Natália Pires de Freitas, 29 anos, que conquistaram o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

Prova dos 10 km

O primeiro a cruzar a linha de chegada na prova dos 10km foi o atleta Gilson de Sousa, de 31 anos. Em seguida vem os atletas Joilson Bernardo Silva, 32 anos, Marcelo José da Silva, 44 anos, Rafael Almeida Silvestre, 28 anos, e Daniel Carneiro dos Santos, de 34 anos. Eles conquistaram o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente.

No feminino, Maria de Fátima Morais Pereira, natural de Juazeiro do Norte, foi a campeã da prova dos 10km. Ela conta que descobriu a corrida há 16 anos. "Eu tinha um pouco de excesso de peso. Eu pesava mais ou menos uns 80 quilos. Comecei a caminhar e dessa caminhada encontrei um grupo de corrida e comecei a correr", relata.

"Hoje está aqui (a corrida), sendo minha sobrevivência. Meu meio de sobreviver é a corrida", conta a atleta Maria de Fátima.

Na sequência, cruzaram a linha de chegada Maria do Socorro Silva Lima, 24 anos, Tatiana Vidal Gomes, 36 anos, Izianny Tomaz de Miranda, 25 anos, e Thais Mikelle Coelho, 26 anos, respectivamente em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar.

Paratletas e cadeirantes

Dos paratletas masculinos, o primeiro a cruzar a linha de chagada foi José Anidel, de 27 anos, seguido por José Ribamar Elias de Sousa, de 55 anos, e Vandei, de 35. Eles conquistaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já na categoria paratleta do feminino, Clariene Abreu da Silva, 30 anos, conquistou o primeiro lugar. A paratleta Dalvirene Barbosa de Lima, 52 anos, conquistou a segunda colocação.

O atleta Evaldo Abel de Souza, de 51 anos, foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na categoria cadeirantes. Em segundo e terceiro lugar foi conquistado por Francisco João da Cunha Rodrigues, de 38 anos, seguido por Wercley Carneiro de Oliveira, 40 anos, que conquistou o terceiro lugar.