45 embarcações participam do 19º Circuito Cearense de Jangadas

O vento soprou mais forte para a jangada Diana neste domingo (20), campeã do 19º Circuito Cearense de Jangadas, na Praia da Majorlândia. O evento organizado pela Prefeitura de Aracati e pela TV Diário contou com 45 embarcações, divididas em três categorias.

Na competição de Jangadas, completaram o pódio as embarcações “Nossa Senhora dos Navegantes” (2º lugar) e “Paraíso” (3º lugar).

Entre os Paquetes, “Andorinha” garantiu a vitória, seguida de “Jacó” (2º) e de “Nicolly” (3º). Já na disputa de Botes, o 1º lugar foi de “Melissa”, sendo “São Carlos” o vice-campeão e “Deus Maravilhoso”, o terceiro colocado .

O percurso de oito quilômetros teve largada às 10h40 com ventos fortes na Praia de Majorlândia. Líder da jangada vencedora, Fabrício Bezerra avaliou a prova como uma das mais desafiadoras que já participou, mesmo a embarcação “Diana” sendo a favorita.

“Muita emoção vencer mais uma vez. Não tinha isso de favorito. Dentro do mar, pode acontecer qualquer coisa. A equipe inteira está de parabéns. Foi a regata mais difícil que enfrentamos. Muita jangada boa e o percurso favoreceu a que tinha mais pano e era maior”, contou o mestre.

Além da competição, o Circuito entregou o título de “Amigo do Pescador e do Mar”, prêmio pelo trabalho de valorização do pescador, ao Prefeito da cidade, Bismarck Maia. Na ocasião o prêmio foi recebido por seu filho, Eduardo Bismarck. Também foram homenageados Francisco José Braga, Francisco Airton do Vale, Gutemberg Costa, Andrey Freire, Denise Mendonça e Katia Freire.

Comemorações

O evento abriu a semana de comemoração pelo 177º aniversário do município de Aracati. Dentre as milhares de pessoas que prestigiaram o Circuito, a professora Antônia Maria se surpreendeu pela movimentação que a competição trouxe ao local. “Primeira vez que venho. Evento muito bonito que, além de resgatar a cultura do pescador, que é maravilhosa, desenvolve o turismo e a atividade econômica do local”, destacou.

Para o diretor da TV Diário, Ildefonso Rodrigues, o Circuito tem uma importância cultural para o Estado. “Essa regata significa pra comunidade uma valorização do trabalho do pescador, um grande personagem que compõe o nosso litoral, valorizando a jangada na pessoa do jangadeiro”, enfatizou.

Na premiação, o primeiro colocado da categoria Jangada ganhou R$ 2.700 e um fogão. O segundo e o terceiro, além do eletrodoméstico, faturaram R$ 1.800 e R$1.500, respectivamente. Do 4º ao 10º colocados, os tripulantes receberam uma quantia em dinheiro. Todos os participantes também foram agraciados com cestas básicas.