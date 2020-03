2ª Fase do Cearense tem disputa emocionante por vagas e liderança

Restando duas rodadas e mais dois jogos atrasados da 3ª rodada para o fim da 2ª Fase do Campeonato Cearense, a disputa pelas primeiras colocações esquentou. Os integrantes do G4, Guarany de Sobral (10 pontos), Ferroviário (10), Fortaleza (9) e Ceará (8) estão separados por apenas 2 pontos, o que indica que a luta pela liderança e a formação dos jogos das semifinais será imprevisível até os minutos finais da última rodada.

Pelo regulamento do Campeonato Cearense de 2020, as semifinais são disputadas em jogo único, com mando de campo para os dois times de melhor campanha, ou seja, líder e vice-líder.

Por isso é tão importante um clube ocupar as primeiras colocações no Estadual. Se as semifinais fossem hoje, o Guarany jogaria no Junco contra o Ceará, e a outra semifinal seria um Clássico das Cores. Pelo regulamento, em caso de empate ao final do tempo normal, haverá prorrogação. Caso o empate prevaleça ao final do tempo extra, os clubes melhores classificados na 2ª Fase avançarão.

Ceará e Guarany de Sobral têm luta acirrada pela frente no Estadual FOTO: KID JUNIOR

Analisando a tabela dos 4 ocupantes do G4, Guarany e Ferroviário têm 10 pontos em 5 jogos, com 66,7% de aproveitamento, com o Cacique do Vale liderando por ter 2 gols a mais no saldo. Com dois jogos a fazer, o Guarany enfrenta em casa o Fortaleza e fora o Barbalha, podendo chegar a 16 pontos. É a mesma situação do Tubarão da Barra, que enfrenta Pacajus fora e Caucaia em casa.

Já a dupla Fortaleza e Ceará, embora com menos pontos, têm um trunfo: um jogo atrasado da 3ª rodada para tirar o prejuízo. O Vovô tem jogo atrasado contra o Atlético, no PV, e ainda joga com o Barbalha fora e enfrenta o Fortaleza no Clássico-Rei na última rodada, podendo chegar a 17 pontos. Já o Leão, tem o Pacajus em casa no jogo atrasado, visita o Guarany e na última rodada tem o Clássico-Rei, podendo chegar aos 18 pontos.

O único do 4 integrantes do G4 que não tem mais nenhum confronto direto é o Ferroviário, por isso o Ferrão tem a chance de vencer os dois jogos se encerrar a 2ª Fase como líder. O Tubarão da Barra, que venceu o Fortaleza na última quarta-feira, esquentando a luta pela liderança, vem em grande fase sob o comando de Anderson Batatais.

“Até pouco tempo os atletas do Ferroviário estavam desacreditados. E conseguimos superar com trabalho e estamos mostrando que futebol se joga com organização e coragem. Conseguimos vencer uma grande equipe e estamos muito vivos na luta pelas quatro vagas e na briga pela liderança da 2ª Fase do Estadual”, declarou o técnico coral, Anderson Batatais.

O Leão tem dois confrontos diretos, Guarany (F) e Ceará (F), enquanto o Vovô pega o Tricolor de Aço. Por isso, qualquer combinação das semifinais é possível, incluindo um Clássico-Rei nas semifinais. O Clássico aconteceria se um for 2ª e o outro 3º, ou 1º e 4º.

O atacante do Ceará, Rafael Sóbis, acredita que o clube tem que lutar para vencer todos seus adversários, a começar pelo Atlético Cearense, no domingo, 8. “Se vencermos já os deixamos para traz e subimos na tabela. Queremos chegar na liderança. O Ceará sempre joga para vencer todos os jogos. Estamos trabalhando, estamos buscando crescimento e, principalmente, manter o que foi feito no último jogo e ganhar confiança”, disse ele.

No Fortaleza, que estava invicto até o duelo da última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni lamentou as 40 finalizações desperdiçadas contra o Ferroviário.

“Foi o melhor jogo que o Fortaleza fez na temporada em matéria de chances criadas, posse de bola e domínio de adversário dentro de um campo que não oferece condições nem próximas do Castelão. Não posso crucificar meu jogador em um gramado onde a bola quica e dá na canela. Tem dia que a bola não entra. Prefiro explicar a derrota com 40 chutes a gol do que vir aqui e não saber o que dizer. Precisamos vencer o jogo do sábado e da quarta-feira”, disse Ceni, lembrando dos próximos compromissos leoninos.

Embora a disputa pela liderança esteja acirrada, a luta pela classificação ainda está aberta, pela pontuação do 5º colocado, o Atlético, com 6 pontos, principal ameaça ao quarteto que hoje integra o G4.

Como a Águia também tem um jogo atrasado, contra ao Ceará, que será no próximo sábado, 8, ela pode chegar a 15 pontos, sendo factível uma classificação. Após o Ceará, o Atlético enfrenta Caucaia (F) e Pacajus (C).

Além do Atlético Cearense, outros três clubes fora do G4 ainda tem chances de classificação, embora remotas: Pacajus, Caucaia e Barbalha têm 3 pontos com apenas uma vitória, precisando de uma combinação improvável para garantir uma vaga. O Pacajus está em melhor situação por ter um jogo atrasado, podendo chegar a 12 pontos. Os demais só podem chegar a 9, pontuação que o Fortaleza já tem, e o Ceará, 4º colocado, tem 8.

Portanto, apenas com uma combinação improvável de derrotas de todos os adversários à frente do trio Pacajus/Barbalha/Caucaia tornaria possível a classificação de um deles.

Para o trio, portanto, é mais factível concentrar forças e lutar por uma vaga na Série D do Brasileiro, já que dois clubes, excetuando Ceará, Fortaleza e Ferroviário, por terem vaga assegurada em séries superiores do Brasileirão, garantem vaga.