1ª Corrida dos "Heróis do Coração" acontece na próxima terça-feira (19)

A 1ª Corrida dos Herói do Coração acontece na próxima terça-feira (19), a partir das 9h, na quadra do Colégio Santo Inácio. O evento, que ocorre em comemoração aos 10 anos do Davi, uma criança que nasceu com Tetralogia de Fallot, terá participação de jovens com idade entre 4 e 12 anos.

No mesmo dia também será feito um treino para corredores da capital cearense, com início às 5h30. As inscrições podem ser feitas através do site.

Conheça a história

No dia 18 de março de 2018, nasceu o pequeno Davi, com Tetralogia de Fallot - um defeito cardíaco congênito. No dia seguinte, feriado de São José, Edgy, pai do garoto, participou de uma corrida com um grupo de amigos em comemoração ao nascimento do herdeiro. No entanto, ele não sabia do problema de nascença da criança.

Como forma de celebrar o nascimento do filho, Edgy correu uma meia-maratona (21,098 km). A corrida ficou conhecida como "1ª Meia-Maratona do Davi".

Davi, juntamente com seus pais, passou por diversos desafios até ser operado em São Paulo. A mobilização deu início a uma campanha para a construção de um hospital especializado no tratamento de crianças cardiopatas.

Desde o nascimento do filho, Edgy corre uma meia-maratona. No próximo dia 19, será o treino na 10ª meia-maratona do Davi.

Toda a arredacação do evento será doada ao Incor Criança (Instituto do Coração da Criança e do Adolescente).