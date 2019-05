O time coral venceu fora de casa e lidera seu grupo na Série C

O Ferroviário continua orgulhando sua torcida neste início de Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral venceu o Náutico, nos Aflitos, por 1 a 0, gol de Jeferson Caxito, e continua líder do Grupo A. O Ferrão chegou aos 7 pontos e deixou o Timbu em crise e sem técnico, com apenas 3, fora do Z4. A torcida coral, após o apito final, comemorou bastante a vitória, como um presente de aniversário de 96 anos, celebrado na última-quinta-feira.O Ferroviário, em alta, volta a jogar pela Série C no dia 20, contra o Globo/RN, às 20 horas, no Castelão.

A partida começou com um jogo trucando no meio-campo, com as duas equipes tendo muita dificuldade para construir jogadas, apostando na ligação direta.

O Tubarão da Barra, marcando bem, tentava encaixar contra-ataques com a veloz dupla Caxito e Léo Jaime, mas o pesado time do Náutico dificultava as ações corais. Já o time da casa, pressionado pela torcida, mostrava toda sua limitação técnica, se restringindo a alçar bolas na área buscando Wallace Pernambucano e Odilávio, mas sem sucesso.

Gol coral

O 2º tempo começou com uma grande chance do Náutico, em finalização de Odilávio que Nícolas defendeu. Mas, aos poucos, o Ferroviário, com um time mais leve, passou a contra-atacar bem em velocidade. E em uma destes contra-ataques, o gol coral finalmente saiu.

Aos 13 minutos do 2º tempo, Janeudo achou Jeferson Caxito, que bateu sem chances para o goleiro Bruno: 1 a 0 para o Tubarão. A partir daí, o técnico Márcio Goiano, demitido após a partida, fez alterações para dar maior velocidade ao Timbu, pressionou até o fim, acertando a trave com Hereda, mas o Ferroviário se segurou e garantiu uma bela vitória na Série C.